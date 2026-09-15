Avrupa kapış kapış alıyor: Bu ürünü eken çiftçi iki kere kazanıyor!

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Türkiye İkliminde Yılda 3-4 Hasat

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin elverişli iklim şartları sayesinde Türkiye'de sezonda 3 ila 4 kez biçim yapmak mümkün. Ürünü sadece tarladan yaş satmak yerine kurutarak ya da uçucu yağını (distilasyon) çıkararak pazarlayan üreticiler, katma değeri artırarak kazançlarını katlıyor.