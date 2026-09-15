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Halk TV Ekonomi Avrupa kapış kapış alıyor: Bu ürünü eken çiftçi iki kere kazanıyor!

Avrupa kapış kapış alıyor: Bu ürünü eken çiftçi iki kere kazanıyor!

Avrupa pazarında yok satan nane, düşük yatırım maliyeti ve yılda 3-4 kez alınan hasadıyla Türk çiftçisine yüksek kazanç kapısı açıyor.

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Avrupa kapış kapış alıyor: Bu ürünü eken çiftçi iki kere kazanıyor! - Fotoğraf: 1
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Düşük Yatırımla Yüksek Gelir Fırsatı

Tarımda girdi maliyetlerinin arttığı bu dönemde, Türkiye’deki üreticiler için alternatif ve kârlı ürünler ön plana çıkıyor. Düşük başlangıç sermayesiyle yüksek kazanç sağlayan nane yetiştiriciliği, az alanda yüksek katma değer yaratan yapısıyla çiftçiye yeni bir gelir kapısı açıyor.

Avrupa kapış kapış alıyor: Bu ürünü eken çiftçi iki kere kazanıyor! - Fotoğraf: 2
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Aile İşletmelerine Özel Kolaylık

Pahalı ve ağır mekanizasyon yatırımı gerektirmeyen bu üretim modeli, küçük ölçekli tarlalara ve aile işletmelerine mükemmel uyum sağlıyor. Kolay işlenebilir olması sayesinde üretici, büyük makine maliyetlerine katlanmadan üretime başlayabiliyor.

Avrupa kapış kapış alıyor: Bu ürünü eken çiftçi iki kere kazanıyor! - Fotoğraf: 3
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Avrupa Pazarında Dev Talep

Tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan nane; kozmetik, ilaç, gıda ve baharat sektöründeki geniş kullanım alanıyla Avrupa'da rekor kıran bir pazar payına sahip. İthalatçı ülkelerin yoğun talebi, yerli üreticiye pazar garantili bir satış imkânı sunuyor.

Avrupa kapış kapış alıyor: Bu ürünü eken çiftçi iki kere kazanıyor! - Fotoğraf: 4
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Organik Üretimde %30 Fiyat Avantajı

Avrupa’da yükselen sağlıklı yaşam ve doğal ürün trendleri, organik üretime olan talebi tırmandırıyor. Kimyasal girdi kullanmadan organik nane üretimi yapan çiftçiler, standart ürünlere kıyasla ihracat pazarında %30’a varan oranlarda daha yüksek fiyatlarla alıcı bulabiliyor.

Avrupa kapış kapış alıyor: Bu ürünü eken çiftçi iki kere kazanıyor! - Fotoğraf: 5
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Türkiye İkliminde Yılda 3-4 Hasat

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin elverişli iklim şartları sayesinde Türkiye'de sezonda 3 ila 4 kez biçim yapmak mümkün. Ürünü sadece tarladan yaş satmak yerine kurutarak ya da uçucu yağını (distilasyon) çıkararak pazarlayan üreticiler, katma değeri artırarak kazançlarını katlıyor.

Avrupa kapış kapış alıyor: Bu ürünü eken çiftçi iki kere kazanıyor! - Fotoğraf: 6
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Devlet Destekleri ve Hibe İmkânları

Üretim tesisini büyütmek isteyen çiftçilere devlet desteği de sağlanıyor. Arazilerine damla sulama sistemi kurmak, kurutma ve işleme tesisi açmak isteyen üreticiler; Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK'nın sunduğu hibe programlarından yararlanarak yatırım maliyetlerini minimuma indirebiliyor.

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