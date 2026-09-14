Son Dakika | Butlan yönetimi temyiz başvurusunu geri çekmesine YENİ Parti'den ilk tepki

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin butlan davası kapsamında Yargıtaya yapılan temyiz başvurusunu geri çekerek kurultay kararı aldı.

Başvurunun Yargıtay incelemesi tamamlanmadan geri çekilmesi, siyaset kulislerinde tartışmalara yol açarak kararın hukuki denetimden kaçınma amacı taşıdığı iddialarını gündeme getirmişti.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir mutlak butlanın hamlesini "Bu yargıdan kaçmaktır. Bu dosyayı Yargıtay'dan kaçırma çabasıdır." ifadeleriyle eleştirdi.

Emir ayrıca, söz konusu başvurunun kendi taraflarınca yapıldığını belirterek mutlak butlan yönetiminin temyiz başvurusunu geri çekme yetkisinin bulunmadığını savundu.

BUTLANIN TEMYİZ HAMLESİNİN PERDE ARKASINI MURAT EMİR TEK TEK ANLATTI

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'de mutlak butlan yönetiminin temyiz başvurusunu geri çekmesine ilişkin YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Partinin bütün maddi olanaklarını ve siyasi birikimini yağmalamak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlardı. Bugün de kendileri açısından sonun yaklaştığını gördükleri için tekrar yeni bir senaryoyu gündeme getirme telaşına düştüler.

Öyle ki, öyle bir oyun ki bakın dosya Bölge Adliye Mahkemesinde, İstinaf Mahkemesinde 58 gün bekletildi Yargıtay görmesin diye. Ve adli tatilin başlayacağı gün düğmeye basıldı ve 58 gün sonra o dosya Yargıtay'a gidebildi. İşler yolundayken Yargıtay'a gitmesin diye her şeyi yapın, kurultay olmasın diye her türlü bahaneyi söyleyin ama dosyayı Yargıtay görecek de esastan bozacak diye panikleyince de alelacele o dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırmaya çalışın.

Bu asla bizim kabul edebileceğimiz bir şey olmadığı gibi Türkiye demokrasisi için yepyeni bir yanlışa daha işaret etmektedir. Bakın hukuken bir sürü şey söyleyebiliriz. Hukuken yanlış, baştan sona yanlış. Birkaç gerekçe söyleyeyim size; bir defa bunların bu dosyaları, bu temyiz ve tedbire dönük itirazları geri çekme olanakları yok. Çünkü bu bir hakkın kötüye kullanımıdır. Hukuk bir hakkın kötüye kullanımını asla kabul etmez. Diğer yandan davalı sıfatı ile davacı sıfatı o saçma sapan tedbir kararı ile örtüşmüş durumda.

"BÖYLE SAÇMA SAPAN HUKUK OYUNLARINA ARTIK DEVAM ETMESİNLER"

Dolayısıyla bir dosyanın bir kişi, bir taraf, bir kurum her neyse; hem davalısı hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hukuki geçerliliği yoktur. Değerli arkadaşlar, aynı şekilde Medeni Usul Kanunu'nun 394. maddesi uyarınca Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in buradaki hukuki karardan zarar gören sıfatıyla başvurusu var. Dolayısıyla sadece o başvuru bile o dosyanın Yargıtay'da görülmesi için yeterlidir. Böylesine saçma sapan hukuk oyunlarına artık devam etmesinler, boşuna zorlanmasınlar.

"DOSYAYI YARGITAY'IN ÖNÜNDEN KAÇIRIYORUZ' DEMEKTİR"

Bir sebep daha söyleyeyim; siyasi partiler, siyasi partiler düzeni kamu düzenine ilişkindir. Ve kamu düzenine ilişkin olan meselelerde kamu zaten taraftır. Kamu 'sizin aranızdaki bir mesele, madem dilekçeyi çektiniz görmeyiverelim bu dosyayı, karar vermeyiverelim' diyemez. Bu tam da bu nedenlerle, yani size dört tane gerekçe saydım, yapılan işin hukuki karşılığı yoktur. Siyasi anlamı da 'biz korkuyoruz, biz Yargıtay kararı sonucunda bu koltuklarımızdan olacağımızı fark ettik, bugüne kadar direniyorduk Yargıtay görmesin diye, şimdi Yargıtay'ın göreceğini anladık, dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırıyoruz' demektir."

"BU KİRLİ SENARYONUN SARAY'DA YAZILDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

"Bu iflasın açıkça itirafıdır. Ve değerli arkadaşlar, biz bu kirli senaryonun Saray’da yazıldığını çok iyi biliyoruz. Bizim muhataplarımız bugün genel merkezde oturan birkaç kişi değil. Onlar siyasi muhterislerdir. Onlar bu kirli senaryonun birer piyonudur. Ama bu oyunun Saray’ın karanlık koridorlarında yazıldığını, sahnelendiğini biliyoruz. Ama Yargıtay artık bundan sonra bu dosyayı görmelidir, görecektir. Hukuk bunu emretmektedir, siyaset de bunu gerektirmektedir. Her şey milletimizin gözü önünde olmaktadır. Milletimiz her şeyin şahididir ve açıkça görmektedir. Milletten daha fazla kaçamazsınız. Hukuka daha çok, daha fazla takla attıramazsınız. Ve bundan sonra da böylesine yalan yanlış hamlelerle, hukuku çarpıtarak, usul kanununu zorlayarak kendinizi daha fazla gayrimeşru duruma düşürmeyin."