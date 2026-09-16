16 Eylül burç yorumları: Gökyüzü uyardı, ilişkilerde ve kariyerde yeni dönem başlıyor

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Bugün Neptün ile Plüton arasındaki altmışlık açı ikinci kez kesinleşiyor. Neptün Koç’ta, Plüton ise Kova’da ilerlerken bu açı 2032’ye kadar toplam 13 kez gerçekleşecek. İlki temmuz ayında yaşanmıştı. Bu uzun vadeli etki, olayların farklı katmanlarını görmeyi, insanların motivasyonlarını ve sistemlerin nasıl işlediğini daha iyi anlamayı destekliyor.

Ekonomi, doğal kaynaklar, parapsikoloji ve siyaset daha fazla ilgi çekebilir. Aynı zamanda kültürel hareketler, bilimsel düşüncedeki dönüşüm ve insan haklarına daha duyarlı yaklaşım öne çıkıyor.

Gün boyunca sezgileri, hayal gücünü ve şefkati geliştirme; sıradan olanı daha anlamlı hale getirme ve değişim yaratma isteği güçlenebilir.

Güneş-Satürn paralelliği ise daha ciddi, sorumlu ve ölçülü bir ruh hali getiriyor. Güneş-Chiron arasındaki açı da geçmiş deneyimlerden ve hatalardan öğrenmeye, dinlemeye ve gelişmeye açıklığı destekliyor.