Yeniden yargılama talebi sonrası hükümetten Osman Kavala sözleri

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'nin Osman Kavala'ya dair verdiği hak ihlali kararı sonrasında yapılan yeniden yargılanma başvurusu gündemdeki yerini korurken konuya dair yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin İnsan Hakları toplantısında Osman Kavala'ya dair konuştu.

"HÜKÜMET TEMSİLCİSİ OLARAK DAHA FAZLA YORUM YAPAMAM"

Ceyhan komitede yaptığı konuşmada, Osman Kavala'nın yeniden yargılamaya dair başvuruda bulubnduğunu hatırlatarak, "Dolayısıyla hukukumuza göre son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının üzerine başvuranın müracaat edebileceği iç hukuk yolları vardır. Komiteyi güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte bunların ne şekilde ilerleyeceği ve sonuçlanabileceği üzerine hükümet temsilcisi olarak benim daha fazla yorum yapmam uygun olmaz" dedi.

"BAĞIMSIZ YARGININ KARARLARINA SAYGI DUYMAK GEREKİR"

Ceyhan ayrıca, "Bu noktada bağımsız ve tarafsız yargının verdiği kararlara saygı duymak gerektiğini belirtmek ve bunun hukukun üstünlüğü ilkesinin gereği olduğunu hatırlatmak isterim" ifadelerine yer verdi.

Ceyhan'ın konuşmaasının tamamı şu şekilde:

"Başvuran CMK 311. maddesi gereğince 1 yıl içerisinde yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunma hakkının olduğunu hatırlatmak isterim. Nitekim başvuru 8 Eylül 2026 tarihinde yeniden yargılama için İstanbul 13 ağır ceza mahkemesine başvurulmuştur. Dolayısıyla hukukumuza göre Son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının üzerine başvuranın müracaat edebileceği iç hukuk yolları vardır. Komiteyi güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte bunların ne şekilde ilerleyeceği ve sonuçlanabileceği üzerine hükümet temsilcisi olarak benim daha fazla yorum yapmam uygun olmaz. Bu noktada bağımsız ve tarafsız yargının verdiği kararlara saygı duymak gerektiğini belirtmek ve bunun hukukun üstünlüğü kesinin gereği olduğunu hatırlatmak isterim"(Burak Doğan)