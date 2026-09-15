İBB davasında 2. celsenin 17. günü: Tutuksuz sanıkların savunmaları sürecek

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının ikinci celsesinin 17. günü bugün Silivri'de görülecek. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi bekleniyor.

İBB davasının 16'ncı gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alınırken, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da duruşma koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaboğlu, duruşmaların saat 22.00'ye kadar sürmesinin makul olmadığını belirterek yargılamanın yürütülme biçimine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 17'nci gününde de sanık savunmalarının alınması sürdürülecek. Duruşmada yaşanacak gelişmeler ve sanıkların beyanları gün boyunca takip edilecek.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinin 17'nci gününde Silivri'deki duruşma salonunda yaşananları anbean aktarıyor...