Son Dakika | YENİ Parti "isim" tartışmasında kararını verdi

Yenilik Partisi'nin yaptığı itiraz üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YENİ Parti'ye isim değişikliği için tanıdığı süre sona ererken, parti cephesinden net bir hamle geldi. YENİ Parti yönetimi, mevcut aşamada değişikliğe gitmeme kararı alarak süreci hukuki zemin üzerinden yürütme yolunu seçti. Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise "Biz ismimizi koruyoruz" derken, isim tartışmasının partinin örgütlenmesine ve seçime girme yeterliliğine engel olmadığını söyledi.

"İLTİBAS YOK, KISALTMALARIMIZ FARKLI"

Parti kurmayları tarafından yapılan açıklamada, "YENİ Parti" adının Siyasi Partiler Kanunu'nun 96'ncı maddesinde yer alan ve partiler arası benzerlikleri yasaklayan "iltibas" (karıştırılma riski) tanımına uymadığı vurgulandı. İki siyasi hareketin adları ve kısaltmalarının birbirinden farklı olduğuna dikkat çeken yöneticiler, hukuki sürecin tamamlanmasını bekleyeceklerini ifade etti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başsavcılığın tanıdığı sürenin dolmasıyla birlikte dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak. İzlenecek hukuki adımlar ise şöyle şekillenecek:

İhtar talebi: Başsavcılık, yasalara uyulmadığı gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'den parti hakkında ihtar kararı çıkarılmasını talep edecek.

Savunma hakkı: Anayasa Mahkemesi, kanun gereği öncelikle YENİ Parti'ye resmi savunmasını yapması için süre tanıyacak.

AYM'nin kararı: Yüksek Mahkeme'nin inceleme sonucunda aykırılık tespit etmesi halinde partiye ihtar verme yetkisi bulunuyor.

KURULTAY TAKVİMİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUYOR

YENİ Parti kurmayları, Anayasa Mahkemesi'nden bir ihtar kararı çıkmasını beklemediklerini ancak olası bir yaptırımda gereğini yapacaklarını belirtti. Kasım ayında 1. Olağan Kurultay'ını toplamaya hazırlanan parti yönetimi, AYM kararının bu tarihten önce çıkması durumunda Kurucular Kurulu kararıyla, kurultay sonrasına kalması halinde ise olağanüstü kurultay süreciyle gerekli ismini güncelleyebileceklerini kaydetti.

ZEYNEL EMRE'DEN AÇIKLAMA

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, konuya ilişkin değerlendirmesinde parti kuruluş sürecinde isim seçimi konusunda hukuki incelemeler yaptıklarını ve uzman akademisyenlerden görüş aldıklarını belirtti. Emre, isim belirlenmeden önce İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay nezdindeki prosedürlerin de hukuka uygun şekilde tamamlandığını söyledi.

Emre'nin aktardığına göre YENİ Parti'nin ismine ilişkin itiraz, "Yeni Parti" ile "Yenilik Partisi" arasında isim benzerliği bulunduğu iddiasıyla Yenilik Partisi tarafından yapıldı.

İsim benzerliğinin "iltibas" oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Emre, iki partinin isimlerinin vatandaşlar tarafından karıştırılmasının söz konusu olmadığını savundu.

Emre, Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte benzer başvurularda iltibas kavramını dar yorumladığını belirterek, "Türkiye Birlik Partisi" ile "Türk Birliği Partisi" örneğini verdi. Bu iki parti arasında da iltibas olmadığı yönünde karar bulunduğunu ifade etti.

"BİZ İSMİMİZİ KORUYORUZ"

YENİ Parti'nin mevcut ismini değiştirmeme kararını açıklayan Emre, kurucular kurulunun ve kurultayın ileride isim konusunda tasarrufta bulunabileceğini ancak mevcut durumda böyle bir değişikliğe ihtiyaç görmediklerini söyledi.

Emre, "Biz ismimizi koruyoruz" diyerek, Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması halinde mahkemenin vereceği kararın bekleneceğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin isimler arasında iltibas bulunup bulunmadığını değerlendirebileceğini aktaran Emre, böyle bir durum tespit edilmesi halinde dahi "Yeni" isminin korunarak düzenleme yapılabileceğini savundu.

"SEÇİME GİRMEK AÇISINDAN HİÇBİR PROBLEM YOK"

İsim tartışmasının partinin faaliyetlerini etkilemediğini vurgulayan Emre, YENİ Parti'nin 81 ilde örgütlenmesini tamamladığını, kongre sürecinin başladığını ve kurultay hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Emre, 14-15 Kasım tarihlerinde kurultay yapmayı planladıklarını açıklarken, partinin üye sayısı, bağışçıları ve diğer imkanları bakımından seçime hazır olduğunu söyledi.

İsim konusunun partinin tüzel kişiliği, örgütlenmesi ve seçimlere girme yeterliliği açısından bir engel oluşturmadığını savunan Emre, tartışmanın "küçük bir detay" olduğunu ve Türkiye gündemini gereğinden fazla meşgul etmemesi gerektiğini ifade etti.

YENİLİK PARTİSİ İLE TEMAS KURULDU MU?

Yenilik Partisi ile konuya ilişkin temas kurulup kurulmadığı sorusuna da yanıt veren Emre, parti yöneticilerinin çeşitli siyasi partilerle görüştüğünü ancak bu konuda başvuruyu yapan Yenilik Partisi'nin tutumunun bekleneceğini söyledi.

Emre, başvurunun geri çekilip çekilmeyeceğinin Yenilik Partisi'nin kendi tasarrufu olduğunu belirterek, YENİ Parti olarak bunun dışında bir girişimde bulunmayı düşünmediklerini kaydetti.