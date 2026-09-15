Son dakika | Tera'dan 'sorumlu değiliz' açıklaması: Katılımevim de bünyesinde, Pusula'da işlem tamamlanmamış

Tera Grubu, Katılımevim, Birevim gibi şirketleri de bünyesinde barındıran Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerdeki payların bir kısmının devralınmasına yönelik yürütülen sürece ilişkin açıklama yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, daha önce kamuoyuna duyurulan görüşmeler sonucunda işlemin temel şartları konusunda taraflar arasında mutabakata varıldığı ve planlanan devir işleminin tamamlanmasına yönelik gerekli süreçlerin yürütüldüğü hatırlatıldı.

DEVİR İŞLEMİ HENÜZ TAMAMLANMADI

Tera Grubu, gelinen aşamada söz konusu pay devir işleminin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığını bildirdi. Planlanan devir işlemine konu payların mülkiyeti ve bu paylara bağlı yönetsel hakların Tera Grubu şirketlerine geçmediği belirtildi. Açıklamaya göre, resmi devir işlemleri tamamlanana kadar Pusula Grubu şirketlerinin yönetim ve faaliyetleri kendi tüzel kişilikleri ve mevcut kurumsal yapıları içerisinde devam edecek.

YATIRIM FONLARININ YÖNETİMİ TERA'YA GEÇMEDİ

Tera Grubu, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen yatırım fonlarının portföy ve likidite yönetimi ile katılma payı alım-satım süreçlerinin henüz Tera Grubu şirketlerinin yönetim ve sorumluluğunda bulunmadığını açıkladı.

Bu nedenle devir işlemi hukuken tamamlanmadan önce Pusula Portföy tarafından yönetilen yatırım fonlarında ortaya çıkabilecek kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının veya katılma payı iade taleplerinin Tera Grubu'nun finansal gücü, likiditesi ya da faaliyetleriyle ilişkilendirilmemesi gerektiği belirtildi.

TERA'DAN UZUN VADELİ YAPI VURGUSU

Tera Grubu, güçlü finansal yapısı, sermaye piyasalarındaki tecrübesi, geniş faaliyet kapasitesi ve uzun vadeli büyüme vizyonuyla planlanan devralma işlemini yalnızca bir pay devri olarak değerlendirmediğini bildirdi.

Açıklamada, işlemin Pusula Grubu şirketlerinin mevcut kurumsal altyapısının daha güçlü bir finansal yapı içerisinde geliştirilmesine yönelik stratejik bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.

DEVİR SONRASI HEDEFLER AÇIKLANDI

Gerekli düzenleyici ve denetleyici kurum izinlerinin alınması ve pay devrinin hukuken tamamlanmasıyla birlikte Pusula Grubu şirketlerinin Tera Grubu'nun finansal ve kurumsal kapasitesiyle aynı yapı içerisinde faaliyet göstermesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu yapının mevcut faaliyetlerin güçlendirilmesi, finansal ve operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesi ve uzun vadeli sürdürülebilirliğin desteklenmesi bakımından önemli katkılar sağlamasının beklendiği ifade edildi.

GEÇİŞ DÖNEMİ GELİŞMELERİ NİHAİ SONUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMELİ

Tera Grubu, geçiş döneminde kamuoyuna yansıyan kısa vadeli gelişmelerin henüz tamamlanmamış bir devir sürecinin nihai sonuçlarıymış gibi değerlendirilmemesinin önemli olduğunu belirtti. Yatırımcıların yatırım kararlarını kendi risk ve getiri tercihleri çerçevesinde serbestçe vermelerinin esas olduğu belirtilen açıklamada, sürecin sağduyu ve itidalle değerlendirilmesi, kamuya yapılan resmi açıklamaların esas alınması ve devir sürecine ilişkin gelişmelerin bütüncül şekilde takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Tera Grubu'nun finansal kapasitesine, sermaye piyasalarındaki tecrübesine ve uzun vadeli stratejik vizyonuna ilişkin herhangi bir tereddüt bulunmadığı belirtildi.

Devir işleminin tamamlanmasının ardından Pusula Grubu şirketlerinin mevcut kurumsal birikiminin Tera Grubu'nun finansal gücü ve yönetim tecrübesiyle desteklenerek daha güçlü, sürdürülebilir ve entegre bir finansal yapıya dönüştürülmesinin hedeflendiği aktarıldı.

DEVİR SÜRECİ İZİN VE ONAYLARA BAĞLI

Açıklamada, devir öncesindeki geçiş dönemine ilişkin gelişmeler ile devir sonrasında oluşturulması hedeflenen yeni yapının birbirinden ayrıştırılması gerektiği belirtildi. Planlanan pay devrinin tamamlanmasının, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu bildirildi. Tera Grubu, sürece ilişkin kamuya açıklanması gereken gelişmelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde yatırımcılarla paylaşılacağını açıkladı.