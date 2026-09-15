Katılımevim soruşturmasında yeni gelişme: Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı

Katılımevim, Birevim, Pusula Portföy gibi birçok şirketi bünyesinde barındıran Pusula Finans Holding, Tera Grubu ile devralma süreciyle ilgili görüşmelerin sürdüğü bir dönemde üst düzey yöneticileriyle gündeme geldi.

MARMARİS'TEN YUNANİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın, telefonunu ofisinde bırakarak Marmaris'ten tekneyle Yunanistan'a kaçtığı belirlenmişti. Yarız'ın hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve malvarlığı ile hesaplarına tedbir konulduğu ortaya çıkmıştı.

KATILIMEVİM'İN BAŞKANI'NA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Pusula yapılanmasının önemli ismi ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.

Destek Yatırım’ın sahibi Altunç Kumova hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenilmişti.

MUHAMMED YARIZ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İddiaların ardından Muhammed Yarız, 12 Eylül Cumartesi günü yaptığı açıklamada, adli makamlara ifade vermek üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittiğini açıklamıştı.

Yarız'ın Başsavcılıktaki işlemleri tamamlandı ve ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Yarız, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERDAR TURHAN, KATILIMEVİM'DEKİ GÖREVİNDEN AYRILDI

Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğinin ortaya çıkmasının ardından Katılımevim'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapılmıştı.

Serdar Turhan ve Ahmet Özcan hem Katılımevim hem de Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa ettiler.

Serdar Turhan'ın ayrılmasının ardından Katılımevim'in yönetimine Tera Grubu'nun kurucusu Emre Tezmen geçti. Tezmen aynı zamanda Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na da getirildi.

Tera Finansal Yatırımlar Holding Başkan Vekili Erkan Kilimci de Pusula Finans Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi oldu. Tezmen ve Kilimci aynı görevi Katılımevim'de de üstlendi.

TERA: DEVİRDEN VAZGEÇMEDİK

Tera Yatırım, yaşanan gelişmelerle ilgili KAP'a açıklama yaptı.

Açıklamasında kamuoyuna yansıyan gelişmelerin Pusula Finans Holding ve bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız olduğu belirtildi.

Tera, yaşananların planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını ve sürecin devam ettiğini açıkladı.