Katılımevim'den borsaya: Pusula Yatırım'da neler oluyor, kimler risk altında? Usta ekonomist tek tek açıkladı

Katılımevim’in çoğunluk hisselerini bünyesinde bulunduran Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devri için anlaşmaya varılması, şirket yönetimine Tera'nın patronunun gelmesi ve borsada yaşanan sert düşüşlerin ardından hem şirketin müşterileri arasında hem borsadaki yatırımcılar arasında endişe yükseldi.

Peki bu şirketlerde ve borsadaki hisselerinde neler oluyor? Bir şekilde dişinden tırnağından biriktirerek tasarruf eden ve ancak böyle araba ya da ev alabilmek için Katılımevim'de birikimlerini değerlendirmek isteyen milyonlarca müşteri endişeli.

Ekonomist Kerim Rota borsada yaşananları ve olabilecekleri Halk TV ekranlarında açıklarken, Katılımevim'deki tasarruf sahiplerinin ise endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

ENDİŞELENİLMELİ Mİ? BDDK KONTROLÜNDE

Pusula yatırımdaki süreçte en merak edilenlerden biri de Katılımevim'le ilgili durum. Burada tasarruf sahipleri, endişeli. Kerim Rota, ise içleri rahatlatacak bir açıklama yaptı. Bu türden tasarruf finansman şirketlerinin hepsinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kontrolünde ve denetiminde olduğunu söyleyen Rota şunları kaydetti:

"O yüzden çok endişe edilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oradaki fonları nerelere aktarılacağına dair kural setleri var. Ama bu kural setleri tabi ki delinmiş olabilir mi olabilir. Mesela katılım esaslı fonlara yatırmaları lazım ama katılım esaslı fona yatırıp içinde başka bir şey var mı? Bunu biz bilemeyiz, SPK bilebilir ama bu konunun iyi düzenlendiğini bilelim"

Rota, Pusula Yatırım hisseleri ve Pusula Portföy hakkında ise borsa manipülasyonuna dikkat çekti.

Pusula Yatırım'ın aynı zamanda Katılımevim'in İktisat Bankası'nın sahibi.

Türkiye'deki hisse senedi piyasasında manipülasyon var" diyen Rota Mehmet Şimşek'in 3 Kasım 2025'te Sermaye Piyasası kongreleri açılışında bunu kendisinin söylediğini anımsattı.

Ancak 10 ay önce "Manipülasyon var önüme alacağız" diyen ekonomi yönetiminin bu süreçte etkin çalışma yürütmediğini ama bu arada manipülasyon şüphesi bulunan fonlar ve bazı hisselerin ise neredeyse 8-10 katına çıktığını söyledi.

"Öyle olunca da buna çözüm bulmak daha zor bir hale geldi" diyen Kerim Rota Pusula portföyün de içinde bulunduğu fonlara dair aslında sürecin 25 Ağustosta başladığını ve bilinçli yatırımcıların o tarihten sonra hızla bu fonlardan çıktığını söyledi.

Rota sözlerine şöyle devam etti:

"Normal şartlarda bir fondan paranızı çektiğinizde başınıza gelecek olan; fon içindeki varlıkları biraz ucuz fiyata satılmasıdır ama paranızı bir şekilde alırsınız. Fakat burada bazı hisseler o kadar büyük manipülasyona uğramış ki bunların gerçekte alıcısı olamadı. Bazı fonlar günde yüzde 20 - 25'e yakın negatifler yazmaya başladılar. Onunla da kalmadılar bugün itibariyle 100 liralık hisse senedi olan fonun 500 liraya yakın bir borcu var. Çünkü kimse o fiyatlardan almayınca, kredi kullanmaya başlıyor. Böylece işin içinden çıkılmaz bir hale geldi."

TEK TEK ANLATTI: BORSADA NASIL MANİPÜLASYON YAPILIYOR?

Rota borsa manipülasyonunu şöyle anlattı:

"Şu an 250 çalışanı olan bir faktöring şirketi 16.7 milyar dolar değerlemeye sahiptir. TÜPRAŞ'ın değeri de 16,5 milyar dolar. Bu şirket BIST30 dediğimiz en değerli şirketler kısmına da alınmış bir şirket. Turkcell'in 4 katı değerinde bu şirket. Şimdi bu şirketin hissesini taşıyan bir fondan çıkışı olduğunda, bu şirketi 16 milyar dolara değil 15 milyar dolara 2 milyara kim alır?

Mesela Bir denizcilik şirketi var ve 250 çalışanı var 6,5 milyar dolar değerlemesi var buna benzer Türkiye'de 15-20 tane hisse 15-20 tane de fon oluyor. Gerçek değerleri değil yani."

"Sadece fon piyasası değil bazı hisse senetlerinde de çok acayip şeyler oldu" diyen Rota manipülasyonu bir örnek üzerinden açıkladı:

"Diyelim ki 4 kişi bir şirket kuruyoruz, örneği içine tanesi 1 milyondan 100 milyonluk yüz araba koyuyoruz. Ondan sonra bu şirketin %20'sini halka açıyoruz anlaşmalı bir şekilde. 20 milyonluk hisseyi de bir şekilde bir yerden topluyoruz. Ondan sonra o hisseye de bizim için de olduğumuz kapalı serbest bir fona koyuyoruz.

Sonra biz o 100 milyonluk hisseyi 5 milyara taşıyoruz. Çünkü halka açıklığı çok düşük halka açılırken kimsenin almadığını biliyorsunuz. Arka taraftan siz alıyorsunuz. Sonuçta halk açacak nur topu gibi bir hisseniz oluyor. Ondan sonra bunu yine bir kapalı serbest fonda eşe dosta bir fon kurdurtuyorsunuz, bir portföy şirketinde hiç halka açıklığı olmayan bir hissenin fiyatını 5 milyara çıkarıyorsunuz. Ondan sonra da bu fon inanılmaz bir performans ortaya çıkarıyor. Düşünsenize 100 milyonluk fon 5 milyar olmuş, 50 katına çıkmış. Bunlar ne kadar güzel fon yönetiyorlar diyorsunuz siz de bu kadar iyi fon yönetimini halkla paylaşmak istiyorum diyorsunuz. Tabii ki SPK izniyle halkın da bunu almasını sağlıyorsunuz. Hatta alıyor. Biraz da onların da kazanması lazım. 50 milyara çıkmış, onu 150 milyara çıkarıyorsunuz Onlar da kazanıyorlar, bu üstün fon yönetimi herkesten çok savunmaya başlıyorlar. Ondan sonra da SPK ve borsa bu işi on ay boyunca seyredince de geldiğimiz nokta bu oluyor. "

SPK VE BORSA İSTANBUL NEDEN İZLEDİ?

Bu yapılanın suç olduğuna dikkati çeken Rota şöyle konuştu:

"Aslında Sermaye Piyasası kanunu 107/1 maddesi yapay piyasa fiyat oluşumunu ve piyasa dolandırıcılığını bir suç olarak kabul ediyor. Ama bu 10 ay sürecinde ve öncesinde bu konuda herhangi bir suç duyurusu yapmadı. SPK sadece bunu çözebilmek adına bir daha olmaması adına düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeleri yaparken de serbest fonlar diyebileceğimiz fonlar için kısıtlı kararlar aldı. Aslında işini düzgün yapan portföy yönetim şirketlerine önemli mali ve insan kaynaklı yükümlülükler getirdi. Yani aslında ben ne olduğunu biliyorum ama bunu yapanlarla hukuki olarak uğraşamıyorum mesajı bu."

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

"Bundan sonra ne olacağı önemli" diyen Kerim Rota bu işin bankacılığa bulaşma riskine dikkat çekti.

Pusula'nın sadece sermaye piyasasında olan bir şirket olmadığını ufak da olsa bir Katılım Bankası yani İslami usulle vatandaştan fon toplama hakkı olan bir küçük bir bankası olduğunu ve bir tane de tasarruf finansman şirketi olduğunu kaydeden Rota "Dolayısıyla buradaki risklerin bankacılık sistemini bulaşma riski var. Buna bunu önleyecek olan ve ciddiye alması gereken 3 tane kurum var; BDDK, SPK ve Rekabet Kurumu" dedi.

FONDA PARASI OLAN YATIRIMCI NE YAPMALI?

Düzenleyici kurumları bundan sonra çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Rota küçük yatırımcıya şu uyarıda bulundu:

"Piyasalara satış yapma kabiliyeti zayıf olan hisseleri tutan fonlardan eğer önemli çıkışlar olursa bunların hızlı bir şekilde değer kaybı yaşaması çok mümkün ama bir çıkış olmazsa para girişi devam ederse yani mevcut denge olursa bu işin daha sürdürülebilirliği var. Ama 31 Ekim ve 31 Aralık tarihleri de önemli. Bu her iki kurumunda SPK'nın ve borsanın son günleri. Eğer bir değişiklik gevşeme olmazsa fonları takip etsinler."

NE OLMUŞTU?

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın yurt dışına çıktığı iddia edildi.

Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Katılımevim'in borsadaki hisseler ise 60'lardan otuzlara taban fiyata geriledi.

Muhammed Yarız’ın Marmaris’ten tekneyle Yunanistan’a geçtiği iddia edilirken, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve malvarlığı ile hesaplarına tedbir konulduğu belirtildi.

Yarız ise yaptığı açıklamada Yunanistan’a kaçmadığını, yöneticilik görevinin sona ermesinin ardından şehir dışına çıktığını ve kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından İstanbul’a dönme kararı aldığını duyurdu.

SON 13 GÜNDE NELER OLDU?

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., 9 Eylül’de yaptığı açıklamayla şirketin ortaklık yapısını değiştirebilecek önemli bir görüşmenin başladığını duyurdu.

Devredilecek kesin pay oranları ve satış bedeli açıklanmadı. Ancak masadaki varlıkların büyüklüğü, görüşmeyi sıradan bir hisse devrinin çok ötesine taşıyor.

KATILIMEVİM’DE YÜZDE 29,50

Güncel ortaklık verilerine göre Pusula Finans Holding’in Katılımevim’de 2 milyar 65 milyon 11 bin 341 adet hissesi bulunuyor. Bu, şirket sermayesinin yüzde 29,50’sine karşılık geliyor.

Katılımevim’in yaklaşık 218 milyar TL’lik güncel piyasa değeri dikkate alındığında Pusula Finans Holding’in doğrudan paylarının borsa karşılığı yaklaşık 64 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

10 GÜN ÖNCE 10 MİLYAR TL’LİK KARAR

İşlemi daha ilginç hale getiren ise takvim. Pusula Finans Holding, 30 Ağustos’ta, Katılımevim’deki payını artırmak amacıyla borsadan 10 milyar TL’ye kadar ilave hisse alımı yapma kararı açıklamıştı.

Aradan yalnızca 10 gün geçti.

Bu kez Katılımevim’den gelen açıklama, Pusula Finans Holding’in kendisi ile holdingin Katılımevim dahil grup şirketlerindeki paylarının Tera Grubu şirketlerine devredilmesine yönelik görüşmelerin başladığını ortaya koydu. Dolayısıyla 30 Ağustos’ta Katılımevim’de payını büyütme kararı alan Pusula, 9 Eylül’de çok daha kapsamlı bir finans grubu işlemi için Tera ile masaya oturmuş oldu.

SADECE KATILIMEVİM DEĞİL

Masada yalnızca Katılımevim bulunmuyor. Açıklamada Pusula Finans Holding, Pusula Portföy Yönetimi ve Pusula Yatırım Menkul Değerler özellikle sayılıyor.

Bu nedenle olası işlem Tera açısından yalnızca halka açık Katılımevim’e yönelik bir yatırım değil; farklı finansal hizmet alanlarını kapsayan daha geniş bir büyüme hamlesi niteliğinde. Pusula Finans Holding, bu yıl ALB Yatırım Menkul Değerler’in tamamını 19 milyon dolar karşılığında satın almış, şirket daha sonra Pusula Yatırım Menkul Değerler adını almıştı. Şimdi bu yapının Tera Grubu’nun finansal hizmetler stratejisinin parçası haline gelmesi gündemde.

PUSULA FONLARINDAKİ HİSSELER AYRI

Katılımevim’in ortaklık tablosunda dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var. Pusula Portföy tarafından yönetilen üç fonda Katılımevim’in toplam yaklaşık yüzde 35,65’ine karşılık gelen hisseler bulunuyor.

Ancak burada önemli bir ayrım var: Bu hisseler Pusula Finans Holding’in doğrudan mülkiyetindeki hisseler değil. Fon malvarlıkları yatırımcılarına ait olduğu için bunların Tera’ya devredilecek yüzde 29,50’lik doğrudan Pusula payına eklenmesi doğru olmaz.

Bu nedenle Tera’nın “Katılımevim’in yüzde 65’ini alacağı” şeklinde bir sonuç çıkarmak için mevcut açıklamalarda dayanak bulunmuyor.

GÖZLER SPK VE BDDK’DA

İşlem henüz görüşme aşamasında. Katılımevim’in açıklamasına göre gerekli başvurular Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve diğer ilgili resmi kurumlara yapılacak. Süreç ancak gerekli izin ve onayların ardından kesinleşebilecek.

Katılımevim yöneticisi Serdar Turhan hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız

KATILIMEVİM'DEKİ GELİŞMELER BİREVİM'İ DE İLGİLENDİRİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından dikkatler yalnızca Katılımevim’e değil, aynı grup bünyesinde bulunan Birevim’e de çevrildi. Muhammed Yarız’ın her iki şirketin de içinde bulunduğu yapıyla bağlantısı bulunması, Katılımevim’de yaşanan gelişmelerin Birevim müşterileri tarafından da yakından takip edilmesine neden oldu.

Katılımevim ve Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan

Katılımevim ve Birevim üzerinden ev ve araç sahibi olmak amacıyla ödeme yapan çok sayıda katılımcı, sosyal medya gruplarında sistemin geleceğine ilişkin endişelerini paylaşmaya başladı. Bazı üyeler olası bir sorun halinde ödemelerin ne zaman geri alınabileceğini sorgularken, bazıları ise sözleşmelerini iptal etmeyi düşündüklerini belirtti.

Katılımevim ve Birevim'in toplamda 200'e yakın şubesi bulunuyor

Katılımcıların oluşturduğu sosyal medya gruplarında, şirketlerin geleceğine ilişkin çok sayıda yorum yapıldı. Bazı üyeler yaşanan gelişmeler nedeniyle sistemden çıkmayı düşündüğünü belirtirken, bazıları ise şirketlerin BDDK denetiminde olması nedeniyle ciddi bir sorun yaşanmayacağını savundu.