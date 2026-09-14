Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi

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DENİZ GÜL İDDİASI

Kahveci'nin üzerinde en fazla durduğu isimlerden biri, Osimhen'in yokluğunda forma giyen Deniz Gül oldu. Genç forvetin mücadelesini takdir eden Kahveci, bazı pozisyonlarda gereksiz fauller yaptığını belirtmesine rağmen ilk resmi maçındaki performansını başarılı buldu.