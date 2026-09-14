Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci Kocaelispor maçı sonrası Okan Buruk'u çok sert bir dille eleştirdi ve küfür uyarısında bulundu.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 5. haftasında Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında dikkat çeken yorumlarda bulunurken Okan Buruk'u çok ağır sözlerle eleştirdi.
"RİSK ALMAYI SEVİYOR"
Rafael Leao'nun oyun tarzına dikkat çeken Kahveci, Portekizli yıldızın sorumluluk almaktan çekinmediğini vurguladı. Kahveci, "Risk almayı seven oyuncu. Bunlar benim için çok önemli. Yana oyna, geriye oyna yapmıyor. Öndeki koşan oyunculara pas atıyor" dedi.
TORREİRA'YA DA ÖVGÜ
Tecrübeli yorumcu, Lucas Torreira'nın da sezon başından bu yana Galatasaray'ın öne çıkan isimlerinden biri olduğunu belirtti.
DENİZ GÜL İDDİASI
Kahveci'nin üzerinde en fazla durduğu isimlerden biri, Osimhen'in yokluğunda forma giyen Deniz Gül oldu. Genç forvetin mücadelesini takdir eden Kahveci, bazı pozisyonlarda gereksiz fauller yaptığını belirtmesine rağmen ilk resmi maçındaki performansını başarılı buldu.
Deniz Gül'ün sırtı dönük top saklaması ve hava toplarındaki mücadelesine dikkat çeken Kahveci, genç oyuncuya 10 üzerinden 8 verdi. Deniz Gül'ün bir golünün iptal edildiğini hatırlatan Kahveci, Osimhen'in yerine oynamanın kolay olmadığını vurguladı.
OKAN BURUK'UN SAHA KENARI TAVRINA İSYAN ETTİ
Kahveci, Okan Buruk'un saha kenarındaki tepkileri ve kullandığı ifadeler üzerinden teknik adama uyarıda bulundu.
Kameraların ve cep telefonlarının sürekli kayıt yaptığını hatırlatan Kahveci, özellikle bir Avrupa maçında ve Kocaelispor karşılaşmasında duyulan küfürlü ifadelerden rahatsızlık duyduğunu belirtti.
Nihat Kahveci Kocaelispor maçı sonrası Okan Buruk'u şu sözlerle eleştirdi.
"Ben her maçta Okan Buruk'un ağzından küfür ya da bela okuma duymak istemiyorum."
Nihat Kahveci ayrıca Okan Buruk'u genel anlamda desteklediğini de vurguladı.
YUNUS AKGÜN BASKISI
Kahveci'nin değerlendirmelerinde Yunus Akgün'e yönelik sözleri de dikkat çekti. Oyuncudan beklentilerin çok yüksek olduğunu belirten Kahveci, "Yunus Akgün'den ağzıyla kuş tutması bekleniyor, ağzında da mangal yapması bekleniyor" diyerek oyuncunun üzerindeki aşırı beklentiye gönderme yaptı.
BARIŞ ALPER'İN İLK 11'DEKİ YERİ TARTIŞMAYA AÇILDI
Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki durumunu değerlendiren Kahveci, milli oyuncunun ilk 11'deki yerini kaybetme ihtimaline dikkat çekti.
Okan Buruk'un Barış Alper'i farklı pozisyonlarda deneyerek yeniden kazanmayı amaçladığını belirten Kahveci, buna rağmen beklenen katkının gelmediğini savundu.
Kahveci, "Sağda, solda, forvette oynatıyor olmuyor. Sonra sağ bek, sol bek en sonunda da kulübede oturmaya doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.