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Halk TV Spor Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci Kocaelispor maçı sonrası Okan Buruk'u çok sert bir dille eleştirdi ve küfür uyarısında bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'ın Süper Lig'in 5. haftasında Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında dikkat çeken yorumlarda bulunurken Okan Buruk'u çok ağır sözlerle eleştirdi.

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 2
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"RİSK ALMAYI SEVİYOR"

Rafael Leao'nun oyun tarzına dikkat çeken Kahveci, Portekizli yıldızın sorumluluk almaktan çekinmediğini vurguladı. Kahveci, "Risk almayı seven oyuncu. Bunlar benim için çok önemli. Yana oyna, geriye oyna yapmıyor. Öndeki koşan oyunculara pas atıyor" dedi.

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 3
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TORREİRA'YA DA ÖVGÜ

Tecrübeli yorumcu, Lucas Torreira'nın da sezon başından bu yana Galatasaray'ın öne çıkan isimlerinden biri olduğunu belirtti.

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 4
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DENİZ GÜL İDDİASI

Kahveci'nin üzerinde en fazla durduğu isimlerden biri, Osimhen'in yokluğunda forma giyen Deniz Gül oldu. Genç forvetin mücadelesini takdir eden Kahveci, bazı pozisyonlarda gereksiz fauller yaptığını belirtmesine rağmen ilk resmi maçındaki performansını başarılı buldu.

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 5
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Deniz Gül'ün sırtı dönük top saklaması ve hava toplarındaki mücadelesine dikkat çeken Kahveci, genç oyuncuya 10 üzerinden 8 verdi. Deniz Gül'ün bir golünün iptal edildiğini hatırlatan Kahveci, Osimhen'in yerine oynamanın kolay olmadığını vurguladı.

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 6
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OKAN BURUK'UN SAHA KENARI TAVRINA İSYAN ETTİ

Kahveci, Okan Buruk'un saha kenarındaki tepkileri ve kullandığı ifadeler üzerinden teknik adama uyarıda bulundu.

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 7
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Kameraların ve cep telefonlarının sürekli kayıt yaptığını hatırlatan Kahveci, özellikle bir Avrupa maçında ve Kocaelispor karşılaşmasında duyulan küfürlü ifadelerden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 8
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Nihat Kahveci Kocaelispor maçı sonrası Okan Buruk'u şu sözlerle eleştirdi.

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 9
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"Ben her maçta Okan Buruk'un ağzından küfür ya da bela okuma duymak istemiyorum."

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 10
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Nihat Kahveci ayrıca Okan Buruk'u genel anlamda desteklediğini de vurguladı.

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 11
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YUNUS AKGÜN BASKISI

Kahveci'nin değerlendirmelerinde Yunus Akgün'e yönelik sözleri de dikkat çekti. Oyuncudan beklentilerin çok yüksek olduğunu belirten Kahveci, "Yunus Akgün'den ağzıyla kuş tutması bekleniyor, ağzında da mangal yapması bekleniyor" diyerek oyuncunun üzerindeki aşırı beklentiye gönderme yaptı.

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 12
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BARIŞ ALPER'İN İLK 11'DEKİ YERİ TARTIŞMAYA AÇILDI

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 13
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Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki durumunu değerlendiren Kahveci, milli oyuncunun ilk 11'deki yerini kaybetme ihtimaline dikkat çekti.

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 14
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Okan Buruk'un Barış Alper'i farklı pozisyonlarda deneyerek yeniden kazanmayı amaçladığını belirten Kahveci, buna rağmen beklenen katkının gelmediğini savundu.

Okan Buruk'a küfür uyarısı geldi - Fotoğraf: 15
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Kahveci, "Sağda, solda, forvette oynatıyor olmuyor. Sonra sağ bek, sol bek en sonunda da kulübede oturmaya doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

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