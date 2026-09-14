Erman Toroğlu: Aziz Yıldırım görevden alır

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‘’HAVASI ALINMIŞ GAZOZ GİBİ’’

Sözcü TV’de konuşan Erman Toroğlu, ''Bu nasıl bir futbol. Biri kötü, diğeri kötü maç, çok kötü. Böyle bir 90 dakika olur mu? Fenerbahçe nasıl şampiyonluğa gidecek. Fenerbahçe'nin görüntüsü havası alınmış gazoz gibi. Başkanı ayrı telden çalıyor, hocası ayrı telden çalıyor.'' yorumunu yaptı.