Erman Toroğlu: Aziz Yıldırım görevden alır
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından çarpıcı yorumlar yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, golsüz biten mücadelenin ardından çarpıcı yorumlar yaptı.
‘’HAVASI ALINMIŞ GAZOZ GİBİ’’
Sözcü TV’de konuşan Erman Toroğlu, ''Bu nasıl bir futbol. Biri kötü, diğeri kötü maç, çok kötü. Böyle bir 90 dakika olur mu? Fenerbahçe nasıl şampiyonluğa gidecek. Fenerbahçe'nin görüntüsü havası alınmış gazoz gibi. Başkanı ayrı telden çalıyor, hocası ayrı telden çalıyor.'' yorumunu yaptı.
‘’FENERBAHÇE İLE OYNAMAYIN’’
Konuşmasını sürdüren Toroğlu, ''Bu Fener'i gördükten sonra Galatasaray baya iyiymiş. Ayıp ya, seyirciyi aldatmayın. Fenerbahçe'yle oynamayın. Ne başkanlar gördüm. Fenerbahçe sizin oyuncağınız değil. Bırakın Fenerbahçe'yi gidin, Fenerbahçe kendini kurtarır. Biri çıkar gelir. Takımın neyse yönetimin o. Yönetim neyse takım da o.'' şeklinde konuştu.
‘’AZİZ YILDIRIM GÖREVDEN ALIR’’
Fenerbahçe’nin kötü gidişatının sürmesi halinde Başkan Aziz Yıldırım’ın teknik direktör İsmail Kartal’ı görevinden alacağını belirten Toroğlu, ''İsmail'in halini görüyorsun. Otoriten kaybolur artık. Seni topçu sallamaz artık. Hele yabancı futbolcu. Bu saatten sonra ipler Aziz Yıldırım'a geçti. Aziz Yıldırım böyle giderse İsmail'i teknik direktörlükten alır. Dikiş tutar mı çok zor, inşallah tutar.'' sözlerini sarf etti.