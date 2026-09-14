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Son Dakika | Adalar Belediye Başkanvekili istifa etti: Valilik seçim için tarih verdi

Son dakika haberi... CHP'li Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk, sağlık gerekçeleriyle görevinden ayrıldı. İstanbul Valiliği, boşalan belediye başkanvekilliği makamı için 21 Eylül'de seçim yapılacağını duyurdu.

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Son Dakika | Adalar Belediye Başkanvekili istifa etti: Valilik seçim için tarih verdi
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Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat'ın tutuklanmasını ardından göreve gelen CHP'li Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

İstanbul Valiliği, yeni belediye başkan vekili seçiminin 21 Eylül'de yapılacağını açıkladı.

Son Dakika | Adalar Belediye Başkanvekili istifa etti: Valilik seçim için tarih verdi - Resim : 1

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ADALAR MECLİSİ 21 EYLÜL'DE SANDIĞA GİDİYOR

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmış; İçişleri Bakanlık Makamının 23.06.2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince, 27.06.2026 tarihinde yapılan Adalar İlçe Belediye Başkan Vekili seçiminde, Belediye Meclis Üyesi Medine Pamuk Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk’un, sağlık sorunları nedeniyle Belediye Başkan Vekilliğinden istifasına ilişkin 14.09.2026 tarihli dilekçesinin Valiliğimize intikal etmesi üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince Adalar İlçe Belediye Meclisinin yeni Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 21.09.2026 Pazartesi günü saat 09.00’da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Son Dakika | Adalar Belediye Başkanvekili istifa etti: Valilik seçim için tarih verdi - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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