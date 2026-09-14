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Halk TV Spor Hakem kurulu itiraf etti: Golün geçerli sayılması hata! İnceleme yapılacak

Hakem kurulu itiraf etti: Golün geçerli sayılması hata! İnceleme yapılacak

Hakem kurulundan sarsıcı bir itiraf geldi. Golün geçerli sayılmasının hata olduğu belirtilerek inceleme yapılacağı duyuruldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hakem kurulu itiraf etti: Golün geçerli sayılması hata! İnceleme yapılacak

Süper Lig'de sık sık tartışılan hakem kararları, İngiltere'de de gündem oldu.
Hakem kurulundan sarsıcı bir itiraf geldi. Golün geçerli sayılmasının hata olduğu belirtilerek inceleme yapılacağı duyuruldu.

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İngiltere Hakem Kurulu, Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde hakem hatası yapıldığını kabul etti.
Manchester City, Manchester United'ı deplasmanda Erling Haaland'ın golüyle 1-0 yenmişti. Kurul, Erling Haaland'ın golünün geçerli sayılmasında hata yapıldığı belirtildi.

"İNCELEME YAPILACAK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Erling Haaland ile ilgili ofsayt kararı VAR tarafından kontrol edildi ve oyuncunun ofsaytta olmadığı tespit edildi. Aynı pozisyonda Enzo Fernandez'in topla oynamadığı ve bu nedenle ihlal olmadığı tespit edildi. Ancak bu olayda VAR, oyuncunun konumunun olası etkisini fark edememiştir ve sahada inceleme önermeliydi. Manchester United ile temasa geçilerek hata olarak değerlendirdiğimiz durum kabul edildi. Olayla ilgili bir inceleme yapılacak."
Karşılaşmanın 60. dakikasında Erling Haaland, Josko Gvardiol'un ortasında arka direkte topu ağlara gönderdi ancak hakem Michael Oliver golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Hakem kurulu itiraf etti: Golün geçerli sayılması hata! İnceleme yapılacak - Resim : 2

VAR incelemesinin ardından, Norveçli oyuncunun Patrick Dorgu'nun kramponu nedeniyle ofsaytta olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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