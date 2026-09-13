67 dakika 10 kişi oynayan Manchester City Manchester United'ı yendi

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Manchester United ve Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan Manchester derbisinde kazanan 1-0'lık skorla Manchester City oldu.

Manchester City'de Phil Foden, 23. dakikada rakibi Bruno Fernandes'in karnına doğru yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı ve oyundan atıldı.

Derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

60. dakikada sahneye çıkan Erling Haaland, Manchester City'i 1-0 öne geçirdi.

Maçta başka gol çıkmadı ve 3 puanı alan taraf Manchester City oldu.

ARSENAL İLE YARIŞTA

Bu sonuçla Manchester City, puanını 12 yaptı ve averajla aynı puandaki Arsenal'in gerisinde 2. sırada yer aldı.

Manchester United ise 4 puanda kalarak 13. sıraya geriledi.

Arsenal ve Manchester City'i 8 puanla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takip ediyor.