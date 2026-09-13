''Federasyonla aramızı bozmaya çalışıyorlar'' diyerek isyan etti: VAR'daki film mi izliyor?

Sivasspor, TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında sahasında ağırladığı Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'VAR'DAKİ FİLM Mİ İZLİYOR?'

15 aylık başkanlık döneminde ilk kez hakem kararları üzerine konuşmak zorunda kaldığını vurgulayan Özçoban, "Öncelikle beraberlik için taraftarımızdan özür diliyorum. Ben 15 aydır Sivasspor Kulübü'nde başkanlık yapıyorum ve ilk defa böyle bir maçtan sonra çıkma gereği hissettim. Geçen sene olmayan penaltıyı veren hakemi getirip bu maçımıza atıyorlar. Resmen maçı katlediyor. VAR'daki ne izliyor? Maç mı izliyor, film mi izliyor? Bunun bize bir açıklamasını yapması lazım. Adam bariz eliyle topu alıyor, yediğimiz golde net faul var. Golümüzde oyunu durduruyor. Hakemlerin arasındaki kulisler hiç bitmiyor" diye konuştu.

'KİMSE SİVASSPOR'UN HAKKINI YİYEMEZ'

Kararlarda kasıt olduğunu iddia eden ve hakkını sonuna kadar arayacaklarını belirten Özçoban, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bizim federasyonla aramızı bozmaya çalışıyorlar ama bozamayacaklar. Biz hakkımızı arayacağız, bunları da görüntüleriyle birlikte yazılı olarak açıklayacağız. Kimse Sivasspor'la oynayamaz, kimse Sivasspor'un hakkını yiyemez. Bunu buradan açık ve net bir şekilde söylüyoruz.

Gerekli bütün mecralara, gerekli bütün itirazları yapacağız. Bu hakemlerden Türk futbolunun artık temizlenmesi lazım. Yazık bu kulüplere. Bütün takımlarımız emek veriyor. Adamlar aşağıda işi bitiriyor, maçlarda saçma sapan kararlar veriyorlar. Sivasspor, kimseden küçük değildir."

'BÖYLE HAKEMLİK OLMAZ'

Gazetecilerin kasıt olup olmadığı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Burak Özçoban, "Kasıt yok mu? Adam oyunu durduruyor, golü vermiyor, faulü vermiyor, penaltıyı vermiyor. Böyle hakemlik mi olur? Nereden alıyorlar bunlar kokartlarını, anlamıyorum. Hadi ortadaki görmüyor, kasıtlı; sen VAR'da hiçbir şeye bakıp izlemiyorsun. Kimse hiçbir şeyi boşuna yapmıyor. Anlatmak istediğimi anlamışsınızdır" diyerek sözlerini noktaladı. (DHA)