Mesut Özil sürpriz yaptı: TFF 1. Lig ekibi uzatmalarda yıkıldı
TFF 1. Lig'de Antalyaspor deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Ümraniyespor'u desteklediği bilinen Mesut Özil de karşılaşmayı tribünden takip etti.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
ANTALYASPOR UZATMALARDA KAZANDI
Ümraniyespor, 14. dakikada Melih Bostan'ın kaydettiği golle öne geçti. Ancak geriden gelmeyi başaran Antalyaspor, 73 ve 90+3'te Güray Vural'ın attığı gollerle kazandı.
MESUT ÖZİL SÜRPRİZİ
Karşılaşmada sürpriz bir isim de yer aldı. Ümraniyespor'u desteklediği bilinen Mesut karşılaşmayı tribünden takip etti.
ÜMRANİYESPOR DÜŞME HATTINDA
Bu sonuçla birlikte 9 puana ulaşan Antalyaspor, 10. sırada yer aldı. 3 puandaki Ümraniyespor ise 18. sırada kaldı.
DETAYLAR
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Kerem Kalkan, Erdoğan Çak
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu (Dk. 80 Yusuf Deniz Şaş), Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Djokanovic, Kerem Şen (Dk. 73 Atalay Babacan), Berat Yılmaz, Tunahan Taşçı (Dk. 56 Kosoko), Hostikka (Dk. 73 Koita), Melih Bostan (Dk. 57 Blanco)
Antalyaspor: Pseftis, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 46 Ramzi Safuri), Nzaba, Samet Karakoç, Soner Dikmen (Dk. 64 Mevlüt Şimşek), Pedrinho (Dk. 88 Samet Yalçın), Güray Vural, Streek (Dk. 90+6 Veysel Sarı), Doğukan Sinik (Dk. 64 Hasan Yakub İlçin), Da Costa
Goller: Dk. 14 Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 73 ve 90+3 Güray Vural (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 77 Koita, Dk. 85 Berat Yılmaz (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 83 Mevlüt Şimşek, Dk. 87 Nzaba (Antalyaspor)