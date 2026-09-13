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Halk TV Spor Mesut Özil sürpriz yaptı: TFF 1. Lig ekibi uzatmalarda yıkıldı

Mesut Özil sürpriz yaptı: TFF 1. Lig ekibi uzatmalarda yıkıldı

TFF 1. Lig'de Antalyaspor deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Ümraniyespor'u desteklediği bilinen Mesut Özil de karşılaşmayı tribünden takip etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mesut Özil sürpriz yaptı: TFF 1. Lig ekibi uzatmalarda yıkıldı

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ANTALYASPOR UZATMALARDA KAZANDI

Ümraniyespor, 14. dakikada Melih Bostan'ın kaydettiği golle öne geçti. Ancak geriden gelmeyi başaran Antalyaspor, 73 ve 90+3'te Güray Vural'ın attığı gollerle kazandı.

MESUT ÖZİL SÜRPRİZİ

Karşılaşmada sürpriz bir isim de yer aldı. Ümraniyespor'u desteklediği bilinen Mesut karşılaşmayı tribünden takip etti.

ÜMRANİYESPOR DÜŞME HATTINDA

Bu sonuçla birlikte 9 puana ulaşan Antalyaspor, 10. sırada yer aldı. 3 puandaki Ümraniyespor ise 18. sırada kaldı.

DETAYLAR

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Kerem Kalkan, Erdoğan Çak

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu (Dk. 80 Yusuf Deniz Şaş), Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Djokanovic, Kerem Şen (Dk. 73 Atalay Babacan), Berat Yılmaz, Tunahan Taşçı (Dk. 56 Kosoko), Hostikka (Dk. 73 Koita), Melih Bostan (Dk. 57 Blanco)

Antalyaspor: Pseftis, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 46 Ramzi Safuri), Nzaba, Samet Karakoç, Soner Dikmen (Dk. 64 Mevlüt Şimşek), Pedrinho (Dk. 88 Samet Yalçın), Güray Vural, Streek (Dk. 90+6 Veysel Sarı), Doğukan Sinik (Dk. 64 Hasan Yakub İlçin), Da Costa

Goller: Dk. 14 Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 73 ve 90+3 Güray Vural (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Koita, Dk. 85 Berat Yılmaz (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 83 Mevlüt Şimşek, Dk. 87 Nzaba (Antalyaspor)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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