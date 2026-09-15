Son dakika | Kapalıçarşı'da silahlı çatışma! 3 ölü 1 yaralı
Son dakika... Kapalıçarşı’da bir döviz bürosunda alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Saldırganlardan biri gözaltına alındı.
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Kapalıçarşı’da bir döviz bürosunda alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.
3 ÖLÜ 1 YARALI
Sofçuhan İş Hanı içerisindeki döviz bürosunda işletme sahibi ile müşteri arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
2 yaralıdan birisi de hastaneye götürülürken yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Ekiplerin harekete geçmesinin ardından 1 kişi gözaltına alındı. (DHA)
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi