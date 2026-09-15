Fenerbahçe'nin yeni transferi gece yarısı geldi: Resmen açıklandı

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Fenerbahçe'nin yeni transferi gece yarısı İstanbul'a geldi. Kulüp internet sitesinden resmen açıklandı.

Sarı lacivertliler, kadın voleybol takımına ABD'li Chiaka Ogbogu'yu transfer etmişti.

Orta oyuncu olan 1.88 boyunda ve 31 yaşındaki oyuncunun takıma katılmak için gece İstanbul'a geldiği açıklandı.



Açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın, yeni transferlerinden orta oyuncu Chiaka Ogbogu, İstanbul’a geldi."

ECZACIBAŞI VE VAKIFBANK'TA DA OYNADI

Chiaka Ogbogu, ülkesi ABD'de başladığı voleybolda kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 2017'de İtalya'nın Firenze takımına transfer oldu.

Polonya'nın Chemik Police takımında oynayan Ogbogu, İtalya'nın Imoco takımında da forma giydi.

2020-2021 sezonunda Eczacıbaşı, 2021-2024 yıllarında VakıfBank'ta yer alan ABD'li oyuncu, ülkesi ABD'ye dönerek LOVB Austin'de oynadı.

Geçen sezon tekrar VakıfBank forması giyen Ogbogu, ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Chiaka Ogbogu, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla boy gösterecek.