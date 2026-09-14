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Halk TV Spor Fenerbahçe Gaziantep'te kazanamadı: Galibiyet hasreti 2 maça çıktı

Fenerbahçe Gaziantep'te kazanamadı: Galibiyet hasreti 2 maça çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe Gaziantep'te kazanamadı: Galibiyet hasreti 2 maça çıktı

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Fenerbahçe Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Lukaku ilk 11'i ile başladı.

Ev sahibi ise Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil 11'i ile sahaya çıktı.

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GAZİANTEP'TE KAZANAN ÇIKMADI

Gaziantep'te oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı ve iki takım da 1'er puana razı oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7 yaptı ve 11. sıraya yükseldi.

Gaziantep FK ise 8 puanla 7. sıraya yükseldi.

GALİBİYET HASRETİ İKİ MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Beşiktaş yenilgisi sonrası Gaziantep FK ile berabere kaldı ve galibiyet hasretini 2 maça yükseltti.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Gaziantep FK ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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