Acun Ilıcalı bunu beklemiyordu: Kendisi de şaşırdı

Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Ilıcalı'dan flaş bir itiraf geldi.

ACUN ILICALI BUNU BEKLEMİYORDU

Premier Lig'de alınan 8 puanın hesapta olmadığını belirten Ilıcalı, ''Açıkçası hesabımızda 8 puan gibi bir beklenti yoktu ancak futbolcularımız muazzam bir performans sergiledi. Şu anda ilk 11'deki 7-8 isim geçen sezonki kadromuzdan oluşuyor; yani geçen seneki oyuncularımızla mücadele ediyoruz. 10-18 transfer yaptık fakat henüz bu isimleri tam anlamıyla takıma entegre etmedik.'' dedi.

''ÇIKMAK ZORDU AMA ÇIKTIK''

Konuşmasını sürdüren Acun Ilıcalı, ''Hayatım boyunca zorluklarla uğraştım. Başarmayı seven biriyim. Hep 'Yapamazsınız, edemezsiniz, düşersiniz' dediler. Bu sözler hem bizi hem de çocukları motive ediyor. 'Bir Türk yapamaz, edemez' lafları İngiltere'de çoktu. Önce 'Çıkamazsınız' dediler, çıktık. Çıktıktan sonra da 'Yapamazsınız' yorumlarını çok okudum. Herkes Hull City'nin düşeceğini söyledi. Biz takımı çıkarttık. Ben çocuklarla gurur duyuyorum. Çıkmak çok zordu ama çıktık. Şimdi yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, Hull City teknik direktörü Sergej Jakirovic hakkında ise, "Dünya üzerinde benden başka bir başkanın Jakirovic'i Championship'e getireceğini düşünmüyorum. Hocamız mükemmel bir insan. Ancak İngiltere'deki kulüp yöneticilerinin radarına girecek bir yerde değildi. Çalıştığı ligler Hırvatistan Ligi, Bosna Ligi ve Slovenya Ligi'ydi. Üstelik Türkiye'de de Kayserispor'u çalıştırdı. Açıkçası ne kadar konsantre olduğunu görebiliyorlardı. Benim için Allah'ın bir lütfu. Kendisi Türkiye'ye geldi, Türkiye'de hocalık yaptı. Ben de oynattığı oyundan etkilendim." yorumunu yaptı.