Acun Ilıcalı 2 yıl önce söylemişti: Gerçek oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Chelsea deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerken, maçın yıldızı iki gol atan Mohamed Belloumi oldu.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea ile Hull City, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken Hull City'nin iki golünü de Mohamed Belloumi kaydetti.

2 YIL ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Belloumi'nin Chelsea karşısındaki performansının ardından Acun Ilıcalı'nın iki yıldan uzun süre önce, 17 Temmuz 2024'te futbolcu için kullandığı sözler yeniden gündeme geldi. Ilıcalı o tarihte, "Bir sağ açık aldım inanamayacaksın... 'Mohamed Belloumi' ismine dikkat et! Bak herkes bu ismi konuşacak. O, benim yeni Philogene'im." ifadelerini kullanmıştı.

CHELSEA'Yİ DAĞITTILAR

Karşılaşmada Chelsea, 7. dakikada Morgan Rogers'ın golüyle öne geçti. Hull City'nin cevabı ise Belloumi'den geldi. Yıldız futbolcu, 28. ve 34. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirdi. Chelsea, 66. dakikada Joao Pedro'nun golüyle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Belloumi'nin Stamford Bridge'de iki gol birden atması, Ilıcalı'nın 17 Temmuz 2024'teki öngörüsünü yeniden akıllara getirdi.

Chelsea karşısında aldığı puanla 8 puana yükselen Hull City, Premier Lig'deki namağlup çıkışını sürdürdü.