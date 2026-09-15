Sanayi devinin eşi ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı!

Ünlülere yönelik fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında Aliye Nilperi Vatandost da gözaltına alındı.

Gözaltındaki Aliye Nilperi Vatandost'un emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SANAYİ DEVİ BEHRUZ VATANDOST'UN EŞİ

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan Aliye Nilperi Vatandost, aynı zamanda Türkiye'nin sanayi devi Behruz Vatandost'un da eşi.

Behruz Vatandost, Türkiye’nin önde gelen plastik sanayi şirketlerinden Vatan Plastik’in kurucusu olarak biliniyor. 1957 yılında PVC hortum üretimiyle faaliyete başlayan şirketi büyüten Vatandost, plastik film, sera örtüsü ve ambalaj ürünleri alanlarında da faaliyet gösteren bir sanayi grubunun temellerini attı. Uzun yıllardır iş dünyasında yer alan Vatandost, aynı zamanda cemiyet hayatında da tanınan isimler arasında bulunuyor.

BURHAN KUZU VE ZİNDAŞTİ'NİN MASASINDA

Aliye Nilperi Vatandost'un adı daha önce de dikkat çeken bir fotoğrafla gündeme gelmişti. 2019 yılında İstanbul'daki Nusret restoranında eski AKP milletvekili Burhan Kuzu ile İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin aynı masada bulunduğu fotoğrafta yer alan kişiler arasında Aliye Nilperi Vatandost'un da bulunduğu görüldü.

Söz konusu fotoğraf, Zindaşti ile Kuzu arasındaki ilişki tartışmalarının gündeme geldiği dönemde kamuoyunda dikkat çekmişti.

SEDAT PEKER'İN AÇIKLAMASI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Aliye Nilperi Vatandos hali hazırda yurt dışında olan Sedat Peker'in açıklamaları sonrasında da gündeme gelmişti. Peker, Zindaşti ile Kuzu'nun tanıştırılmasına ilişkin iddialarda bulunmuştu.

Bu süreçte Vatandost da yaptığı açıklamada Zindaşti ile Burhan Kuzu'yu kendisinin tanıştırdığını söylemişti. Uzun, Zindaşti'nin Türkiye'ye yatırım yapacağını düşündüğü için Kuzu ile tanıştırdığını, daha sonra yasa dışı işlerini öğrendiğinde görüşmeyi kestiğini ifade etmişti.

"REİS SEVDALISIYIM" DEMİŞTİ

Vatandost, geçmişte yaptığı açıklamalarda AKP teşkilatlarında görev aldığını belirterek, "Reis sevdalısı bir insanım" ifadelerini kullanmıştı.

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Gençleri gerçekten zehirliyorlar. Yalan bataklığa çekiyorlar gençleri. Gençlere neden girişimci olmaktan bahsetmiyorlar. Sevgili gençler, ben reis sevdalısı bir insanım. Yıllarca da AK Parti teşkilatında çalışmış bir insanım. Bundan da gurur duyuyorum.

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ZİNDAŞTİ VE BURHAN HOCAYI BEN TANIŞTIRDIM

Bir iddia da benim uyuşturucu baronuyla iş yaptığım, Burhan hocanın bu kişiyi serbest bıraktırdığı. Bu Naci Şerifi Zindaşti'yi hiç kimse yazmazken evet ben tanıştım. Bu şahsın ülkemize yatırım yapacağını düşündüğüm için Burhan hoca ile tanıştırdım. Daha sonra bu adamın yasa dışı işlerinin olduğunu öğrendikten sonra görüşmeyi kestim. Bu şahıs ondan sonra beni tehdit etmeye başladı. Ve ilk, her şeyden önce bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunan benim. İfade tutanağı da burada. Tehdit ve şantaj olayından sonra benim patronumun evine de saldırdılar. Kurşunla evi taradılar, ondan sonra ben gidip şikayet dilekçesinde bulundum.

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Diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan'la gezilere gitti, yakın görünmeye çalıştı, bir sürü fotoğraflar videolar paylaştı, evet ben Cumhurbaşkanı'yla DEİK gezilerine katıldım. DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) var, buraya iş adamlarını, iş kadınlarını kayıt oluyor. Ve bu gezilere sizi dahil ediyor. Bu gezilere gitmemizdeki amaç ihracatımızı artırmak. Devletler arası görüşmeler yapıldıktan sonra siz orada sektörünüze göre sizi karşınızdaki muhatap firmalarla karşı karşıya getiriyor, siz onlarla tanışıyorsunuz, iş yapmaya başlıyorsunuz. Yani bu gezilerin asıl amacı bu. Bu geziler 5 bin dolar, 10 bin dolar gibi yüksek rakamlar. Bu gezilerin hepsini ödeyip kendim gittim. Oradaki FETÖ'cü iş adamları beni gezilere almamaları için çok uğraştı. Kimlerin beni gezi listelerinden çıkardığını da çok iyi biliyorum.