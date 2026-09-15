Inter'den 2-0'dan tarihi dönüşü: Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, 2-0 geriye düştüğü sahasındaki mücadelede Udinese karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attı. Nefesleri kesen maçı Inter, 5-3 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Udinese, 9. dakikada James Abankwah ve 16. dakikada Jurgen Ekkelenkamp'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Inter, bu gollere 26. dakikada Carlos Augusto ve 35. dakikada Nicolo Barella ile cevap verince ilk yarı 2-2 tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğü ele alan Inter, 57. dakikada Marcus Thuram, 67. dakikada Pio Esposito ve 79. dakikada Ange-Yoan Bonny'ın golleriyle farkı açtı.

Udinese, 90+1. dakikada Idrissa Gueye ile bir gol daha buldu ve Inter sahadan 5-3 galip ayrıldı..

Ligde averajla ikinci sıradaki Inter, bu galibiyetle 4'te 4 yaparken, Udinese 4 puanla 13. sırada yer aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER

Inter'de Udinese maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu oynamadı. Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığı belirtildi.

Yıldız oyuncunun yapılan kontrollerde kas zorlaması nedeniyle forma giyemediği açıklandı.