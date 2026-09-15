Son Dakika | YENİ Parti 'Çok önemli gelişmeler var' diyerek duyurdu! Özgür Özel 'Borsa' açıklaması yapacak

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, basın toplantısında Pusula Finans Holding ile Tera Grubu arasında başlayan devir sürecindeki olaylara ilişkin gelen soruya yanıt geldi.

Emre, YENİ Parti'nin bu konu hakkında bilgi ve görüşlerini yarın yapılacak toplantının ardından açıklanacağını bildirdi.

Emre, 'Çok önemli' gelişmeler olduğunu ifade etti. Emre, bu gelişmeleri de bizzat YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklayacağını dile getirdi.

Emre şunları ifade etti:

"Bunu da konuştuk. Yani tartıştığımız başlıklardan biri buydu, 'Borsada neler oluyor?' Bunu işin uzmanlarıyla yarın Genel Başkanımız bir toplantı gerçekleştirecek ve o toplantı sonrasında kendisi açıklama yapacak. Çok çarpıcı, çok önemli gelişmeler var orada. Bunu Genel Başkanımız yarın toplantı sonrasında sizlerle paylaşacak."

TERA-PUSULA HATTINDA NELER YAŞANDI?

Borsa İstanbul’daki yatırım fonlarına ilişkin tartışmaların merkezinde, Pusula Finans Holding ile Tera Grubu arasında başlayan devir süreci yer alıyor. Taraflar, 9 Eylül’de Pusula Finans Holding ile Katılımevim, Birevim, İktisat Katılım Bankası, Pusula Portföy ve Pusula Yatırım Menkul Değerler’in de aralarında bulunduğu şirketlerin Tera Grubu’na devri için masaya oturdu. Daha sonra temel ticari ve finansal şartlarda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Ancak satış bedeli ve devredilecek kesin pay oranları kamuoyuyla paylaşılmadı. İşlemin tamamlanması SPK, BDDK ve Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili kurumların onayına bağlandı.

Pusula Finans Holding’in Katılımevim’de doğrudan yüzde 29,50 payı bulunuyor. Pusula Portföy tarafından yönetilen üç yatırım fonu ise Katılımevim hisselerinin yaklaşık yüzde 35,65’ini taşıyor. Ancak bu hisseler fon yatırımcılarına ait olduğu için Pusula Holding’in doğrudan paylarıyla birlikte değerlendirilemiyor. Pusula Finans Holding’in, Tera ile görüşmelere başlamadan kısa süre önce Katılımevim’de 10 milyar liraya kadar ilave hisse alımı kararı açıklaması da dikkat çekti.

Bu süreçte Katılımevim hisseleri 60 lira seviyelerinden 30 lira bandına kadar geriledi. Ekonomist Kerim Rota, Halk TV yayınında Pusula Portföy’ün de aralarında bulunduğu bazı fonlarda 25 Ağustos’tan itibaren çıkışların hızlandığını söyledi. Rota, düşük halka açıklık oranına ve sınırlı alıcıya sahip hisseleri taşıyan fonlarda ciddi likidite riski oluştuğunu belirterek bazı fonların günlük kaybının yüzde 20-25’e yaklaştığını aktardı. Borsadaki bazı hisse ve fon hareketlerinin piyasa manipülasyonu şüphesi doğurduğunu söyleyen Rota, SPK ve Borsa İstanbul’un süreçteki tutumunu eleştirdi.

Devir görüşmeleri sürerken Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, malvarlığı ile hesaplarına tedbir konulduğu bildirildi.

Yunanistan’a kaçtığı öne sürülen Yarız ise bu iddiayı reddederek kendi isteğiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye gittiğini açıkladı. Yarız, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katılımevim ve Pusula Finans Holding yöneticisi Serdar Turhan hakkında da yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Serdar Turhan ve Ahmet Özcan’ın Katılımevim ile Pusula Finans Holding’deki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etmesinin ardından Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, iki şirketin de yönetim kurulu başkanlığına getirildi.

Tera Grubu ise yaşanan adli gelişmelerin şirketlerin tüzel kişiliklerinden ve faaliyetlerinden bağımsız olduğunu savundu. Grup, devir kararına ilişkin değerlendirmesinde değişiklik olmadığını ve resmî onay sürecinin devam ettiğini açıkladı.