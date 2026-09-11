Osman Kavala yeniden yargılanabilir! AİHM kararının ardından flaş gelişme

AİHM Büyük Dairesi'nin Osman Kavala hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından Kavala'nın avukatı tarafından yeniden yargılama talebiyle mahkemeye başvuru yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM kararının Türkçe tercümesini talep etmek üzere Adalet Bakanlığı'na yazı gönderdi. Bakanlığın da tercümeyi mahkemeye yollamasının ardından başvuru esastan görülecek. Yerel mahkeme AİHM kararına uyarsa Kavala, Gezi davasında yeniden yargılanacak.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala hakkında yürüttüğü incelemeyi tamamlayarak 25 Ağustos 2026 tarihinde nihai kararını açıklamıştı. Büyük Daire, Kavala'nın başvurusunda altı ayrı başlıkta hak ihlali tespit ederek Türkiye'nin, mahkûmiyet kararının tüm hukuki sonuçlarını ortadan kaldırması ve Kavala'yı derhal serbest bırakması gerektiğine hükmetmişti. Büyük Daire'nin nihai kararı olması nedeniyle Türkiye'nin karara itiraz yolu da kapanmış oldu.

OSMAN KAVALA YENİDEN YARGILAMA İÇİN BAŞVURDU: BAKANLIĞA YAZI YAZILDI

DW Türkçe'nin haberine göre, Osman Kavala'nın avukatı Ahmet Köksal Bayraktar, Gezi davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılama talebiyle başvurdu. Sunulan dilekçede, Kavala hakkında kesinleşen hükmün infazının AİHM kararı doğrultusunda durdurulması istendi. Bununla birlikte Kavala'nın tahliye edilmesi talep edildi.

Yeniden yargılama talebi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 311. maddesinde yer alan "hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri" kapsamında yapıldı. Söz konusu maddede, AİHM tarafından verilen ve kesinleşen ihlal kararları da yargılamanın yenilenmesi nedenleri arasında sayılıyor.

BAKANLIĞA YAZI YAZILDI

Kavala'nın avukatı tarafından sunulan dilekçe üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı'na yazı gönderdi. Mahkeme, Kavala hakkında verilen AİHM kararını talep etti.

9 Eylül tarihinde Bakanlığa gönderilen yazıda, Kavala hakkında AİHM tarafından verilmiş bir ihlal kararı bulunup bulunmadığının araştırılması, ihlal kararı bulunması halinde ise söz konusu kararın Türkçe tercümesinin ivedilikle mahkemeye gönderilmesi istendi.

BAKANLIK TERCÜMEYİ YOLLADI: BAŞVURU ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK

Adalet Bakanlığı'nın, AİHM'in Osman Kavala kararının tercümesini mahkemeye iletmesinin ardından Kavala'nın başvurusu bu defa esastan görüşülecek. Mahkemenin, AİHM kararına uyması halinde Kavala'nın hüküm giydiği Gezi davası yeniden görülecek.