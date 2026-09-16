Amedspor sonrası Nuri Şahin kararı açıklandı

Sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Başakşehir, sonrasında Trabzonspor, Galatasaray ve Amedspor'a mağlup olurken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

Son olarak Amedspor karşısında alınan 5-0'lık ağır mağlubiyet, Nuri Şahin'in geleceğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Başakşehir'de, teknik direktör Nuri Şahin'in geleceğiyle ilgili Başkan Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi.

Başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Nuri Şahin ile yola devam edeceklerini belirterek teknik heyetle ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

"HER TAKIMDA OLABİLECEK DALGALANMALAR YAŞADIK"

Gümüşdağ, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Nuri Şahin ile yola devam edeceklerini belirterek teknik heyetle ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Gümüşdağ, "Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız." ifadelerini kullandı.



"YENİDEN AVRUPA'YA TAŞIYACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Nuri Şahin'e güvendiklerini vurgulayan Gümüşdağ, "Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız." dedi.



RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek.