Cep telefonları için zam sinyali! Sektörden açıklama geldi

Cep telefonları ve bilgisayarlar zam kıskacına girdi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, cep telefonlarında son dönemde yaşanan ve izleyen aylarda gündeme gelecek fiyat hareketleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Turnacı, Apple'ın yeni modellerini tanıtmasının ardından Türkiye’de 84 bin 999 TL'ye satılan iPhone 17'nin fiyatını 99 bin 999 TL'ye, iPhone 17e’nin fiyatını 59 bin 999 TL'den 72 bin 999 TL'ye, iPhone Air’in fiyatını da 107 bin 999 TL'den 122 bin 999 TL'ye çıkarmasını, gerek küresel gerekse de iç piyasadaki gelişmelere bağladı.

ANKA'ya konuşan Turnacı, küresel piyasalarda iletken ve çip üretimi konusunda yaşanan krize işaret ederek, tırnak içindeki ifadesiyle, "Küresel piyasalarda iletken ve çip konusunda yaşanan krizin bir sonucu olarak görülebilir, Türkiye’de, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler de önemli" dedi.

YENİ ZAMLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Turnacı, Türkiye’de cep telefonu fiyatlarının artmaya devam edebileceğine dikkati çekerek, fiyatların artmasında dış koşulların yanı sıra ülke ekonomisinde yaşananların da önemli olduğunu, buna bağlı olarak ilerleyen süreçlerde yeni fiyat artışlarının gündeme gelebileceğini ifade etti. Turnacı, ihtiyaç ve imkan varsa bugünden bu ihtiyacın giderilmesinin tüketiciler açısından avantaj anlamına gelebileceğini belirtti.

YENİ MODELLERDE TALEP BİR MİKTAR GERİLEYEBİLİR

Turnacı, Apple'ın yeni modellerinden iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo için ön siparişlerin alındığını söyledi. Apple'ın yeni modellerinden iPhone 18 Pro bin 199 dolar, iPhone 18 Pro Max ise bin 299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yeni modelin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 137 bin 999 TL olarak açıklanırken, iPhone Duo başlangıç fiyatı bin 999 dolar olarak duyuruldu.

Turnacı, talebin nasıl olduğu sorusu üzerine, yeni modellerin fiyatlarının yüksek olduğunu, bu nedenle önceki yıllara göre ön siparişlerde bir miktar düşüş görülebileceğini vurguladı. Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye’de fiyatları etkileyen ana unsurun vergi olduğunu, bazı ürünlerde verginin ürün fiyatından daha yüksek olduğunu dile getirdi.

VERGİ YÜKÜ YÜZDE 100'Ü BULUYOR

Cep telefonu satışlarından ortalama yüzde 82, üst segment telefonlardan da yüzde 100’ün üzerinde vergi ve pay alınıyor.

Buna göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı 4 bin 500 TL ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500 ile 9 bin TL arasında olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 vergi uygulanıyor. Bu oranlara yüzde 12 TRT Bandrolü, yüzde 1,2 Kültür Bakanlığı payı ekleniyor ve tüm bu tutara yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) dahil ediliyor. Böylece bir telefonda toplam vergi yükü yüzde 100'ü buluyor.