Herkes indirim bekliyordu, Apple ters köşe yaptı: iPhone'a sürpriz zam!

Teknoloji devi Apple, 9 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği "Surprise and Shine" isimli etkinliğin ardından ürün yelpazesinde ve fiyat politikasında radikal hamleler hayata geçirdi.

Yeni amiral gemisi cihazları olan iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve markanın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’yu kullanıcıların beğenisine sundu. Ancak milyonlar yeni modelle olduğu kadar indirim haberiyle de ilgileniyordu.

Geçmiş yıllarda lansman sonrasında eski cihazlarda indirim yapan Apple bu sene yeni modeli tanıttıktan sonra eski cihazlarda indirim yapma geleneğini bozdu.

Üstelik indirim yapmayan şirket zam yaptı. İnternet mağazasındaki listelerini güncelleyen marka, halen satışı devam eden eski nesil cihazlarının Amerika Birleşik Devletleri (ABD) satış fiyatlarını 100’er dolar yukarı çekti.

ESKİ MODELLERDE 100 DOLAR FİYAT ARTIŞI

Gerçekleştirilen bu düzenlemeyle birlikte donanım tarafında herhangi bir güncelleme almayan dört farklı iPhone modelinin başlangıç fiyatları artırıldı.

Amerika pazarı için geçerli olan yeni fiyat tarifesi şu şekilde şekillendi:

iPhone 17e modeli: 599 dolardan 699 dolara yükseldi.

iPhone 16 modeli: 699 dolardan 799 dolara çıkarıldı.

iPhone 17 modeli: 799 dolardan 899 dolara ulaştı.

iPhone Air modeli: 999 dolardan 1.099 dolara yükseltildi.

GEÇEN YILIN PRO MODELLERİ SATIŞTAN ÇEKİLDİ

Uygulanan fiyat artışlarının yanı sıra ürün kataloglarında da köklü değişikliklere giden Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin pazara girmesiyle birlikte geçen yılın üst segment cihazları olan iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in doğrudan satış faaliyetlerini sonlandırdı. Yeni seride iPhone 18 Pro 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max ise 1.299 dolar başlangıç etiketiyle alıcı bulurken, şirketin ilk katlanabilir modeli olan iPhone Duo ise 1.999 dolarlık satış fiyatıyla listenin en tepesinde yer aldı.

MALİYET ARTIŞININ NEDENİ YAPAY ZEKA VE ÇİP TALEBİ

Fiyatlandırma stratejisinde yaşanan bu değişimin temel sebebi olarak küresel pazarda tırmanan bileşen maliyetleri gösteriliyor. Yapay zeka altyapılarına ve veri merkezlerine yönelik hızlı yatırımlar, bellek ve depolama çipi talebini artırarak küresel tedarik zincirinde büyük bir maliyet baskısı meydana getirdi. Artan çip ve bellek giderleri, şirket yöneticileri tarafından da parça tedarik süreçlerinde yaşanan sıra dışı maliyet artışları şeklinde ifade ediliyor.

TÜRKİYE PAZARINA OLASI ETKİLERİ

Amerika fiyatlarında görülen 100 dolarlık artışın, döviz kuru ve vergi dilimleri hesaba katıldığında Türkiye pazarındaki eski iPhone fiyatlarına yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 15 oranında doğrudan zam olarak yansıması bekleniyor.

Bu durum, Türkiye'deki tüketicilerin yeni model çıktığında ucuzlayan eski cihazları alma beklentisini ortadan kaldırırken, ikinci el telefon piyasasında da fiyatların hızla yukarı yönlü hareket etmesine yol açabilecek.