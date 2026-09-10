Samsung, Apple'ı ateşe tuttu: Artıklarımızı ısıtmayı bırakın

Küresel teknoloji devi Apple, merakla beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo modelini görkemli bir lansmanla tanıttı. Sektörde 2019 yılından bu yana katlanabilir telefonlar üreten Güney Koreli rakibi Samsung, tanıtım sürerken sosyal medyada peş peşe alaycı gönderiler yayımladı.

ABD merkezli teknoloji devini adeta yaylım ateşine tutan Samsung ABD ekibi, Apple'ın sektöre tam 7 yıl geç kaldığını söyledi. Tanıtılan özelliklerin modasının geçtiğini öne süren şirket, paylaştığı mesajlarla küresel pazarda kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

DUOLİNGO VE SİMS GÖNDERMESİ

Lansman boyunca resmi hesabından alaycı paylaşımlar yapan şirket, yeni telefonun ismi üzerinden ünlü dil öğrenme uygulamasına göndermede bulundu. Duolingo hesabını etiketleyen ekip, "Çok üzgünüm Duolingo, bizi de kopyaladılar" diyerek dayanışma mesajı paylaştı.

I'm so sorry, @DuoLingo. They copied us too #Solidarity — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026

Tanıtımdaki atmosferi sıradan ve tanıdık bulan teknoloji devi, "Çok tanıdık hissettiriyor, bu bir Sims devam oyunu mu?" sorusunu yöneltti. Cihazın başucu saati modunu da eleştiren şirket, "Başucu saati olmamış" paylaşımıyla eski fikirlerin tekrarlandığını savundu.

Not the bed side clock. It's giving groundhog day. — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026

"ARTIKLARIMIZI ISITMAYI BIRAKIN"

Rakibinin yıllar sonra attığı adımı mutfak benzetmeleriyle tiye alan Güney Koreli üretici eleştirilerinin dozunu artırdı. Ekip paylaştığı en sert mesajda, "Bizim yemek artıklarımızı ısıtmayı bitirdiğinizde bize haber verin" dediler.

Let us know when you're done reheating our leftovers 😉 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026

Etkinlikte öne çıkarılan kılıf ve aksesuarları da yetersiz bulan şirket, tanıtımı "Aksesuarlar mı? Ortada yemek yokken sadece sos sunmak gibi" sözleriyle hedef aldı.

Accessories? It’s giving condiments and no food. #ItsTimeToSwitch — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026

Lansmanın genel havasını sıkıcı bulan marka, "Çeşitlilik var mıydı? Hayır. Heyecan verici miydi? Hayır. Gerçekleşti mi? Evet" iletisiyle sunumu baştan sona sıradan bulduğunu aktardı.

Was there range? No.

Was it exciting? No.

Did it happen? Yes.#ItsTimeToSwitch — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026

ÜÇE KATLANAN YENİ ÇAĞ

Katlanabilir ekran pazarında 7 yıllık deneyime ulaşan Android üreticileri, menteşe çizgisi ve katlanma izi gibi ilk nesil kusurları çoktan geride bıraktı. Çok daha ileri teknolojilere geçtiklerini hatırlatan Samsung, "Bizi bekletiyor musunuz? Güzel, biz buralarda 3 yöne katlanıyor olacağız" paylaşımıyla yeni ekran formuna işaret etti.

Paylaşımlarını "Şimdiye kadar her şey aynı" notuyla tamamlayan üretici, Apple kullanıcılarını kendi tarafına geçmeye çağırdı. Rakip firmanın sektörel trendleri çok geriden takip ettiğini vurgulayan şirket, katlanabilir pazarında asıl devrimin yıllar önce yapıldığını belirtti.

TÜRKİYE FİYATI 229 BİN LİRA

Tüm bu eleştirilere karşı çıkan Apple, ince tasarımı ve veri gizliliği vizyonu sayesinde en iyi kullanıcı deneyimini kendisinin vereceğini savunuyor. Tamamen açıldığında 7,6 inçlik dev ekrana kavuşan model, şirketin bugüne kadar ürettiği en ince telefon olma özelliği taşıyor.

Cihaz Çinli rakiplerinin sunduğu katlanabilir gövdelere oranla biraz daha kalın kalırken, sahip olduğu donanım gücüyle dikkatleri üzerine topluyor. Merakla beklenen iPhone Duo modelinin Türkiye satış fiyatı ise 229 bin 99 TL olarak listelendi.