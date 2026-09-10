Iphone'un Türkiye fiyatı belli oldu, ağızlar açık kaldı! İlk kez katlanabilir modeli tanıttı

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıttı.

Etkinlikte yeni modelleri tanıtan şirket, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max cihazlarının yanı sıra yıllardır üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone modelini de beğenilere sundu.

İLK KEZ TANITTI

Teknoloji devinin ilk kez tanıttığı “iPhone Duo” adını verdiği bu yeni model, gecenin en dikkat çeken ürünü oldu.

IPHONE 18 PRO 137 BİN 999 LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni iPhone 18 Pro modelinin Türkiye’deki başlangıç fiyatı 137 bin 999 Türk Lirası olarak açıklandı. Bu model; 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere dört farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. Açıklanan fiyat listesine göre; 256 GB kapasiteli versiyon 137 bin 999 Türk Lirası, 512 GB kapasiteli versiyon 154 bin 999 Türk Lirası, 1 TB kapasiteli versiyon 189 bin 999 Türk Lirası ve 2 TB kapasiteli en üst versiyon ise 243 bin 999 Türk Lirası fiyat etiketi taşıyor.

IPHONE 18 PRO MAX’İN FİYATI 149 BİN 999 LİRA

Daha büyük ekranıyla öne çıkan iPhone 18 Pro Max ise Türkiye’de 149 bin 999 Türk Lirası başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Modelin 2 TB depolama alanına sahip en üst versiyonu ise 255 bin 999 Türk Lirası olacak. Bu seride de fiyatlar şu şekilde belirlendi: 256 GB 149 bin 999 Türk Lirası, 512 GB 166 bin 999 Türk Lirası, 1 TB 200 bin 999 Türk Lirası ve 2 TB 255 bin 999 Türk Lirası.

YENİ A20 PRO ÇİP VE DEĞİŞKEN DİYAFRAM

Apple, yeni Pro modellerinde performans tarafında A20 Pro çipini tercih etti. 2 nanometre üretim teknolojisine sahip olan bu işlemcide 6 çekirdekli merkezi işlem birimi (CPU) ve 7 çekirdekli grafik işlem birimi (GPU) bulunuyor. Şirket, yeni grafik işlem biriminin bir önceki nesil olan A19 Pro’ya kıyasla yüzde 40 oranına varan bir performans artışı sunduğunu ifade ediyor.

Kamera tarafında ise 48 megapiksel (MP) Fusion ana kamera öne çıkıyor. Apple, ilk kez iPhone modellerinde değişken diyafram teknolojisine yer vererek çekim sırasında kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sağlıyor. Yeni Pro modellerinde Dynamic Island da önceki nesillere kıyasla küçültüldü. Pil ve şarj konusunda da geliştirmeler yapan Apple, iPhone 18 Pro’nun yaklaşık 15 dakikada yüzde 50 doluluk oranına ulaşabildiğini, iPhone 18 Pro Max modelinin ise şirketin bugüne kadarki en uzun pil ömrüne sahip iPhone cihazı olduğunu açıkladı. Yeni modeller siyah, gümüş, buzul ve burgonya olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

ÖN SİPARİŞ VE SATIŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Türkiye’de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri için ön siparişler 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 itibarıyla başlayacak. Yeni akıllı telefonlar 18 Eylül Cuma günü mağazalardaki yerini alacak.

APPLE’IN İLK KATLANABİLİR MODELİ: IPHONE DUO

Gecenin en büyük sürprizi, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli olan iPhone Duo oldu. Kitap şeklinde açılıp kapanma mekanizmasına sahip olan cihaz, şirketin telefon tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak öne çıkıyor. Cihazın dış bölümünde 5,4 inç, açıldığında ise 7,6 inç büyüklüğünde Super Retina XDR ekran bulunuyor. Katlanabilir iç ekran, iPhone 18 Pro Max modeline kıyasla yüzde 50 daha geniş bir görüntüleme alanı sunuyor.

TOUCH ID YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

iPhone Duo modelinin dikkat çeken teknik özelliklerinden biri de Touch ID teknolojisinin yeniden kullanılması oldu. Parmak izi okuyucusu telefonun yan tarafındaki açma kapama düğmesine entegre edildi. Gücünü A20 Pro işlemciden alan iPhone Duo’da iki adet 48 megapiksel arka kamera yer alıyor. Katlanabilir ekranın altında ise kullanılmadığında dışarıdan görünmeyen bir FaceTime kamerası bulunuyor. Model ayrıca Apple Pencil desteğiyle birlikte geliyor.

IPHONE DUO’DA FİYAT 336 BİN LİRAYA YAKLAŞIYOR

Apple’ın katlanabilir iPhone modeli, fiyat etiketiyle de diğer serilerden ayrılıyor. iPhone Duo’nun 256 GB versiyonu Türkiye’de 229 bin 999 Türk Lirası’ndan başlayacak. 2 TB depolama alanına sahip en üst modelin fiyatı ise 335 bin 999 Türk Lirası’na kadar çıkacak. Kapasitelere göre fiyat dağılımı şu şekilde: 256 GB 229 bin 999 Türk Lirası, 512 GB 246 bin 999 Türk Lirası, 1 TB 280 bin 999 Türk Lirası ve 2 TB 335 bin 999 Türk Lirası.

IPHONE DUO EKİM AYINDA RAFLARDA OLACAK

iPhone Duo, standart Pro modellerinden yaklaşık bir ay sonra raflardaki yerini alacak. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde cihaz için ön siparişler 16 Ekim Cuma günü başlayacak ve telefon 23 Ekim Cuma günü resmi olarak satışa sunulacak.

Tanıtılan üç yeni model arasında en düşük fiyatlı seçenek 137 bin 999 Türk Lirası ile iPhone 18 Pro olurken, onu 149 bin 999 Türk Lirası başlangıç fiyatıyla iPhone 18 Pro Max izliyor. Serinin en pahalı seçeneği ise 335 bin 999 Türk Lirası fiyatıyla 2 TB depolamalı iPhone Duo modeli oldu.