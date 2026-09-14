Her şeye zam geliyor: İğneden ipliğe... Şimdiden hazırlanın!

Milyonlarca tüketiciyi ve araç sahibini doğrudan ilgilendiren 2027 yılı vergi, harç ve ceza tutarları için gözler ekim ayı enflasyon rakamlarına ve buradan çıkacak Yeniden Değerleme Oranı’na (YDO) çevrildi.

Yapılan hesaplamalara göre, YDO artışının yansıtılması halinde bazı kalemlerde binlerce, telefon kayıtlarında ise on binlerce liralık devasa farklar oluşacak.

Yeniden Değerleme Oranı, vergi, harç, ceza ve maktu tarifelerin yıllık artışında belirleyici bir rol oynuyor. 2027 yılına ilişkin oran, ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından resmiyet kazanacak.

Bu nedenle paylaşılan 2027 rakamları kesinleşmiş tutarlar değil, olası YDO artışı üzerinden hesaplanan muhtemel tutarlar niteliğini taşıyor.

YENİ YILDA BEKLENEN ZAMLI TARİFELER

Mevcut hesaplamalara göre kalem kalem öngörülen yeni tutarlar şu şekilde sıralanıyor:

Yurt dışına çıkış harcı, 2026 yılında 1.250 TL iken, YDO artışı sonrasında 2027 yılında 1.580 TL olacak şekilde öngörülüyor.

Yolcu beraberinde getirilen telefonlar için ödenen IMEI kayıt harcı 54 bin 258 TL’den 68 bin 994 TL’ye yükselebilecek.

Üç yıldan fazla süreli pasaportlar için 2026’da 13 bin 410 TL olan pasaport harcının 2027’de 17 bin 52 TL’ye ulaşması bekleniyor.

En düşük radar cezası için hesaplanan muhtemel tutar da 2 bin TL’den 2 bin 543 TL’ye çıkıyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi de Yeniden Değerleme Oranı’ndan etkilenecek kalemler arasında bulunuyor. Bu kapsamda 1301-1600 cc motor hacmine sahip 1-3 yaş arasındaki otomobiller için 12 bin 28 TL olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), YDO artışıyla 15 bin 294 TL’ye ulaşabilecek.

Otomobiller için 2026’da 3 bin 288 TL olarak gösterilen araç muayene ücretinin 2027 yılında 4 bin 181 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

İlk tesis özel iletişim vergisinin ise 700 TL’den 890 TL’ye çıkabileceği hesaplanıyor.

Aylık verilen vergi beyannamesindeki 791 TL’lik damga vergisinin 1.005 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi için 2026 tutarı 190 bin TL iken, YDO artışı sonucu oluşacak 2027 muhtemel tutarı 240 bin TL olarak öngörülüyor.