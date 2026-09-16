Galatasaray'da flaş karar: Kaptanlığı alınacak yollar ayrılacak!

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"Galatasaray'ın 1. kaptanı net bir şekilde Abdülkerim Bardakcı. 2. kaptan Kaan Ayhan şu anda. 3. kaptan da tecrübe sayısına göre teknik heyet tarafından belirleniyor. Lucas Torreira çok önemli bir oyuncu Galatasaray'da. Takımına çok güzel ağabeylik yapıyor. Galatasaray yönetimi Torreira'yı 2. kaptan yapacak."