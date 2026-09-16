Galatasaray'da flaş karar: Kaptanlığı alınacak yollar ayrılacak!
Süper Lig'de sezona iyi giren ve ilk 5 hafta sonunda liderliği ele geçiren Galatasaray'da flaş karar. Kaptanlığı alınacak, yollar ayrılacak.
Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezona da iyi başladı. Sarı kırmızılı takım ilk 5 hafta sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğuna oturdu.
Galatasaray, lige kendi sahasındaki 2-2'lik Çorum FK beraberliği ile başladı. Ancak sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Sarı kırmızılı takım Erzurumspor'u deplasmanda 4-0, Göztepe'yi 3-2, Başakşehir'i deplasmanda 3-2 ve Kocaelispor'u 1-0 yendi.
Ancak Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamadı. Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1 yenilmekten kurtulamadı.
Galatasaray'ın ligde liderliği ele geçirmesine rağmen bazı futbolcular beklentileri veremedikleri için eleştiri konusu oldu.
Bu oyunculardan ilk sırada yer alan isim büyük umutlarla takıma alınan İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan, geçen sezondan sonra bu sezona da kötü girdi.
Türk asıllı Alman futbolcu sadece 2 maçta forma giyebildi ve toplam 11 dakika oynayabildi.
Galatasaray'ın devre arasında İlkay Gündoğan'la yolları ayıracağı bildirildi. İtalya basınındaki habere göre İlkay'ın önünde 3 seçenek bulunuyor.
Haberde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay'ın ara transferde Suudi Arabistan'a gidebileceği belirtildi. İlkay Gündoğan için diğer seçeneklerin ise ABD ve İtalya olduğu ileri sürüldü. Ancak İtalya olasılığının düşük görüldüğü bildirildi.
Galatasaray'da devre arasında kaptanlık görevlendirmesinde de önemli bir değişiklik yapılacağı iddia edildi.
Sarı kırmızılı takımda şu anda birinci kaptan Abdülkerim Bardakçı. Kaan Ayhan 2. kaptan, Lucas Torreira da 3. kaptan olarak bulunuyor.
Galatasaray'daki flaş karar da ortaya çıktı. Kaptanlığı alınacak, yollar ayrılacak.
Gazeteci Ali Naci Küçük, katıldığı programda yapılacak değişikliği duyurdu. Küçük, "Kaan Ayhan için artık yapabileceklerinin son noktasına gelindi. Ocak ayında takımdan ayrılması söz konusu" dedi ve şöyle devam etti:
"Şimdi ana rotasyonda yer almayan, süre alamayan bir oyuncunun bence 2. kaptan olarak içeride durmasının bir manası yok.Milli takım arasında Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti bir karar alacak ve kaptanlık konusuna yeni bir düzenlemeye gidecek."
"Galatasaray'ın 1. kaptanı net bir şekilde Abdülkerim Bardakcı. 2. kaptan Kaan Ayhan şu anda. 3. kaptan da tecrübe sayısına göre teknik heyet tarafından belirleniyor. Lucas Torreira çok önemli bir oyuncu Galatasaray'da. Takımına çok güzel ağabeylik yapıyor. Galatasaray yönetimi Torreira'yı 2. kaptan yapacak."