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Halk TV Spor Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi

Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları, bu yaz döneminde de Türkiye'yi gururlandırdı. Millilerimiz yaz dönemini 2 şampiyonlukla tamamladı.

Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi - Fotoğraf: 2
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, önce Çin'de sahneye çıktı. Milletler Ligi finallerinde büyük başarıya imza atan millilerimiz şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi - Fotoğraf: 3
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Ardından İstanbul'da Avrupa Şampiyonası finallerinde yine Filenin Sultanları fırtınası eski. Milli takımımız, burada da Avrupa Şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı.

Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi - Fotoğraf: 4
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Filenin Sultanları'ndan sonra milli takım oyuncuları kısa bir tatilin ardından takımlarına katılarak Sultanlar Ligi'nde yeni sezon için çalışmalara başladılar.

Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi - Fotoğraf: 5
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Filenin Sultanları bu kez de yıldız oyuncunun yeni aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi - Fotoğraf: 6
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Fanatik'teki habere göre; A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncularından Derya Cebecioğlu’nun adı bir aşk iddiasıyla anıldı.

Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi - Fotoğraf: 7
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Haberde Cebecioğlu'nin bu sezon Halkbank’a transfer olan Bulgar smaçör Denislav Bardarov ile yakınlaştığı, ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlamasının da dikkat çektiği belirtildi.

Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi - Fotoğraf: 8
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Derya Cebecioğlu, geçtiğimiz gün oynanan Bulgaristan-Makedonya maçını tribünden takip etti.

Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi - Fotoğraf: 9
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Karşılaşmanın ardından Derya Cebecioğlu alana inerek kutladığı Bulgar smaçör Denislav Bardarov ile göğsünü gere gere poz verdi.

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