Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi
Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'nın yıldızının sevgilisi bakın kim çıktı? Göğsünü gere gere poz verdi.
Filenin Sultanları, bu yaz döneminde de Türkiye'yi gururlandırdı. Millilerimiz yaz dönemini 2 şampiyonlukla tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, önce Çin'de sahneye çıktı. Milletler Ligi finallerinde büyük başarıya imza atan millilerimiz şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Ardından İstanbul'da Avrupa Şampiyonası finallerinde yine Filenin Sultanları fırtınası eski. Milli takımımız, burada da Avrupa Şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı.
Filenin Sultanları'ndan sonra milli takım oyuncuları kısa bir tatilin ardından takımlarına katılarak Sultanlar Ligi'nde yeni sezon için çalışmalara başladılar.
Filenin Sultanları bu kez de yıldız oyuncunun yeni aşk iddiasıyla gündeme geldi.
Fanatik'teki habere göre; A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncularından Derya Cebecioğlu’nun adı bir aşk iddiasıyla anıldı.
Haberde Cebecioğlu'nin bu sezon Halkbank’a transfer olan Bulgar smaçör Denislav Bardarov ile yakınlaştığı, ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlamasının da dikkat çektiği belirtildi.
Derya Cebecioğlu, geçtiğimiz gün oynanan Bulgaristan-Makedonya maçını tribünden takip etti.
Karşılaşmanın ardından Derya Cebecioğlu alana inerek kutladığı Bulgar smaçör Denislav Bardarov ile göğsünü gere gere poz verdi.