AKP'nin planladığı son hamle! YRP, Saadet ve DEVA desteklenecek

Seçim söylemleri bizzat Erdoğan tarafından da dillendirilmeye başlanınca iktidarın hamleleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Edinilen son kulis bilgilerine göre AKP, muhalefette parçalı yapının devamı için kez muhafazakar partiler üzerinden bir senaryoyu hayata geçirecek.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre DEVA, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin olası ittifakı AKP tarafından desteklenecek, gidişattan rahatsız muhafazakar tabanın gideceği yeni bir alan yaratılacak. Bu üç partinin alması muhtemel yüzde 5-6 oy, cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda muhalefet bloğunu bölmek için kullanılacak.

PLANLAR İKİNCİ TUR İÇİN

AKP'nin tüm planlarının seçimin ikinci tura kalmasına yönelik olduğu, seçim ikinci tura kalırsa bu partilerle pazarlık yapılması ve hatta bazı isimlerin kabineye alınacağı mesajı verilerek ‘muhafazakar birlik’ görüntüsü sağlanacak. AKP ikinci turu bu 3 partinin yanısıra DEM ile aşmayı planlıyor.

YENİ PARTİ İLE UĞRAŞAMAYA DA DEVAM EDİLECEK

İddialara göre planlar sadece bunlarla da sınırlı değil. Politikada YENİ Parti ile de uğraşılmaya devam edilecek. Vekil dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yeni dava süreçleri gibi planlar da gündemde.

MASADAKİ SON OY ORANLARI

İktidarın CHP'ye butlan kararından sonra öngörüsünün 3’te 2 Özgür Özel ve ekibi, 3’te 1 Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi olarak gördükleri ifade ediliyor. Ancak bölünmenin de öyle kalmadığı, YENİ Parti'nin yüzde 26’yı aştığı, CHP yüzde 4’lere gerilediği ve AKP'nin de yüzde 30 bandına yeniden döndüğü aktarılıyor.

Nuray Babacan'ın aktardığına göre açılım sürecinde yaşanan kafa karışıklığı, batı illerindeki oyları etkiledi. Ancak, kararsızlar ve gri alandaki yüzde 15-20 civarındaki seçmen, hala tercih yapmadı.