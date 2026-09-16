Galatasaray'da milli ara öncesi prim depremi

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Özbek'in özellikle bu iki karşılaşmayı seçmesinin arkasında lig takviminin kritik bir noktasında bulunulması yatıyor. Milli araya girmeden önce puan farkını açmak, hem takımın moral üstünlüğünü koruması hem de rakiplerin üzerinde psikolojik baskı oluşturması açısından önemli görülüyor.