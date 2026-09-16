Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'da milli ara öncesi prim depremi

Galatasaray'da milli ara öncesi prim depremi

Galatasaray'da Dursun Özbek'in milli ara öncesi prim kararı adeta deprem etkisi yarattı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray'da milli ara öncesi prim depremi - Fotoğraf: 1
1 8

Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluk hedefinde geri adım atmayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, milli maç arasına lider girebilmek için sahaya inmeden önce soyunma odasına özel bir mesaj gönderdi.

Galatasaray'da milli ara öncesi prim depremi - Fotoğraf: 2
2 8

Genellikle sadece derbi maçlarında devreye giren prim uygulamasını bu kez farklı bir formatta hayata geçiren Özbek, kararını Okan Buruk ve futbolculara bizzat duyurdu.

Galatasaray'da milli ara öncesi prim depremi - Fotoğraf: 3
3 8

Galatasaraylı futbolcularla özel olarak görüşen Dursun Özbek Türkiye’nin haberine göre, ligde zirveyi kimseye bırakmama stratejisi çerçevesinde Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını özel olarak işaretledi.

Galatasaray'da milli ara öncesi prim depremi - Fotoğraf: 4
4 8

Dursun Özbek yönetiminin bu iki karşılaşmadan alınacak galibiyetler karşılığında oyunculara prim vereceğini açıklaması, camiada normalin dışında bir hamle olarak değerlendirildi ve Sarı Kırmızılılarda adeta deprem etkisi yarattı.

Galatasaray'da milli ara öncesi prim depremi - Fotoğraf: 5
5 8

Zira sarı-kırmızılı yönetim son yıllarda prim politikasını Okan Buruk'un da bilgisi doğrultusunda genellikle derbi maçlarıyla sınırlı tutuyordu.

Galatasaray'da milli ara öncesi prim depremi - Fotoğraf: 6
6 8

Söz konusu iki maçtan ilki olan Kocaelispor deplasmanında sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, başkanın koyduğu şartın ilk ayağını başarıyla tamamladı. Şimdi gözler ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor karşısında alınacak sonuca çevrildi.

Galatasaray'da milli ara öncesi prim depremi - Fotoğraf: 7
7 8

TRABZONSPOR MAÇINA 1 MİLYON EURO
Haberde yer alan detaya göre Trabzonspor maçının da kazanılması durumunda toplam 1 milyon euroluk prim kadroya dağıtılacak. Bu rakam, kulübün son dönemdeki maç bazlı prim uygulamaları arasında dikkat çekici bir seviyede bulunuyor.

Galatasaray'da milli ara öncesi prim depremi - Fotoğraf: 8
8 8

Özbek'in özellikle bu iki karşılaşmayı seçmesinin arkasında lig takviminin kritik bir noktasında bulunulması yatıyor. Milli araya girmeden önce puan farkını açmak, hem takımın moral üstünlüğünü koruması hem de rakiplerin üzerinde psikolojik baskı oluşturması açısından önemli görülüyor.

Galatasaray Dursun Özbek
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro