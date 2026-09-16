Galatasaray'da milli ara öncesi prim depremi
Galatasaray'da Dursun Özbek'in milli ara öncesi prim kararı adeta deprem etkisi yarattı.
Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluk hedefinde geri adım atmayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, milli maç arasına lider girebilmek için sahaya inmeden önce soyunma odasına özel bir mesaj gönderdi.
Genellikle sadece derbi maçlarında devreye giren prim uygulamasını bu kez farklı bir formatta hayata geçiren Özbek, kararını Okan Buruk ve futbolculara bizzat duyurdu.
Galatasaraylı futbolcularla özel olarak görüşen Dursun Özbek Türkiye’nin haberine göre, ligde zirveyi kimseye bırakmama stratejisi çerçevesinde Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını özel olarak işaretledi.
Dursun Özbek yönetiminin bu iki karşılaşmadan alınacak galibiyetler karşılığında oyunculara prim vereceğini açıklaması, camiada normalin dışında bir hamle olarak değerlendirildi ve Sarı Kırmızılılarda adeta deprem etkisi yarattı.
Zira sarı-kırmızılı yönetim son yıllarda prim politikasını Okan Buruk'un da bilgisi doğrultusunda genellikle derbi maçlarıyla sınırlı tutuyordu.
Söz konusu iki maçtan ilki olan Kocaelispor deplasmanında sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, başkanın koyduğu şartın ilk ayağını başarıyla tamamladı. Şimdi gözler ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor karşısında alınacak sonuca çevrildi.
TRABZONSPOR MAÇINA 1 MİLYON EURO
Haberde yer alan detaya göre Trabzonspor maçının da kazanılması durumunda toplam 1 milyon euroluk prim kadroya dağıtılacak. Bu rakam, kulübün son dönemdeki maç bazlı prim uygulamaları arasında dikkat çekici bir seviyede bulunuyor.
Özbek'in özellikle bu iki karşılaşmayı seçmesinin arkasında lig takviminin kritik bir noktasında bulunulması yatıyor. Milli araya girmeden önce puan farkını açmak, hem takımın moral üstünlüğünü koruması hem de rakiplerin üzerinde psikolojik baskı oluşturması açısından önemli görülüyor.