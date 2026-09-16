İki kibrit çöpünü yer değiştirin! Matematik denklemi çözün

Günün stresinden ve kaostan bir an olsun uzaklaşmak, hafızanızı tazeleyip zihinsel sınırlarınızı zorlamak ister misiniz? Sosyal medyanın yeni gözdesi olan bu zorlu kibrit çöpü bulmacası, sadece yüksek IQ’ya ve keskin bir mantığa sahip olanların çözebildiği bir zekâ testi olarak viral oldu.

Soruyu çözmek için sadece 20 saniyeniz var. Saniyeler akarken tüm dikkatinizi toplayın ve hamlenizi yapın!

İşte Zorlu Görev:

Görseldeki kibrit çöplerinden yalnızca iki tanesinin yerini değiştirerek, denklemin nihai sonucunu 9 olarak tutmanız gerekiyor.

Zaman karşı yarışta 20 saniyenin altında cevabı bulabilirseniz, bu tür mantık bulmacaları için doğmuşsunuz demektir!

HALA ÇÖZEMEYENLER İÇİN İPUCU VE DOĞRU CEVAP

Zaman doldu ama cevabı bulamadınız mı? Yalnız değilsiniz, bu bulmacanın tek bir doğru çözümü var ve oldukça şaşırtıcı bir mantığa dayanıyor:

3 Rakamına Odaklanın: Çözümün anahtarı, baştaki 3 rakamından iki adet kibrit çöpünü çekmekti.

Yeni Rakamı Oluşturun: Bu çöplerden birini, 3 rakamını 4 sayısına dönüştürecek şekilde yerleştirmeniz gerekiyordu.

İşareti Değiştirin: Diğer kibrit çöpünü ise denklemdeki çıkarma (-) işaretini toplama (+) işlemine dönüştürmek için kullandığınızda matematiksel eşitlik kusursuz bir şekilde sağlanıyor!

Zekânızı ve odaklanma becerinizi test eden bu viral bulmacayı arkadaşlarınıza ve ailenize göndererek onların kaç saniyede çözeceğini hemen öğrenin!