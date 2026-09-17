Pilavın tadını kaçıran gerçek: Aldığımız pirinç arsenikli mi?

Hepimiz akşam yemeğinde şöyle tane tane dökülen, lezzetli bir pilava hayır diyemeyiz. Yanına mis gibi bir kuru fasulye geldi mi, sofranın başköşesine hemen o oturur. Pazardan veya marketten alırken de genellikle şuna bakarız: “Bembeyaz olsun, iri taneli olsun, fiyatı da uygunsa tamamdır!”

Ama geçenlerde pazarda gözüme çok ucuz bir pirinç ilişti. Paketini çevirdim, menşei kısmında Hindistan yazıyordu. O an aklıma şu soru geldi: “Acaba bu pirinç gerçekten güvenli mi?”

Peki, sırf beyaz ve ucuz diye tenceremize koyduğumuz o pirinçlerin nereden geldiğini, hangi koşullarda yetiştiğini hiç düşündük mü?

Osmanlı mutfağında pirinç öyle değerliydi ki saray mutfaklarında özel olarak seçilirdi. Bugün ise “ucuz ve bol” algısı hâkim. Belki de biraz eskiye dönüp, ne yediğimizi daha çok sorgulamak gerekiyor.

Bugün biraz can sıkıcı ama hepimizin sağlığını yakından ilgilendiren bir konuyu konuşalım istiyorum: İthal pirinçlerdeki gizli riskler.

SUDA YETİŞEN BİTKİNİN "GİZLİ" YÜKÜ: ARSENİK

Son okuduğum uluslararası raporlar (özellikle ICRIER’in 2026 verileri) beni gerçekten düşündürdü. Son beş yılda, özellikle Hindistan menşeli pirinçlerle ilgili Avrupa Birliği’nin gıda alarm sisteminde 200’den fazla uyarı yayımlanmış.

"Peki sorun ne?" derseniz, olay tamamen coğrafya ve üretim koşullarında bitiyor.

Biliyorsunuz, çeltik (yani pirincin işlenmemiş hali) sürekli suyun içinde yetişen bir bitki. Hindistan’ın bazı tarım bölgelerinde ise ne yazık ki yeraltı sularında yüksek oranda arsenik bulunuyor. Çeltik suyu emdikçe, sudaki o ağır metal doğrudan pirinç tanesinin içine işliyor. Yıkamakla, ovalamakla da ne yazık ki tamamen geçmiyor. Uzun süre arsenikli gıdalara maruz kalmak ise kanserden tutun da çocuklarda gelişim geriliğine kadar pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor.

YASAKLANAN İLAÇLAR SOFRAYA MI SIZIYOR?

Sorun sadece arsenik de değil. Avrupa’da ve Türkiye’de insan sağlığına, hormonal dengeye ve özellikle canımız arılara zarar verdiği için kullanımı tamamen yasaklanan bazı tarım ilaçları (pestisitler) var. Chlorpyrifos veya Thiamethoxam gibi adını okurken bile zorlandığımız bu kimyasallar, ne yazık ki bazı üretici ülkelerde hâlâ tarlalara atılmaya devam ediyor.

Yani bizim "Aman doğaya ve sağlığa zararlı" dediğiklerimiz ithal ürün ambalajının içinde sessizce tenceremize kadar girebiliyor.

YANLIŞ ANLAŞILMASIN: "HİÇ PİRİNÇ YEMEYELİM Mİ?"

Tabii ki hayır! "Hindistan’dan kimse pirinç almıyor, her şey zehirli" demek doğru olmaz. Hindistan dünyanın en devasa pirinç üreticilerinden biri. Ancak bilmemiz gereken şey şu: Avrupa ülkeleri ve bilinçli ithalatçılar artık işi şansa bırakmıyor. Gümrüklerde çok sıkı testler yapıyorlar, raporu olmayan, sınırları aşan ürünleri patır patır geri çeviriyorlar. Bizim de bireysel tüketici olarak biraz daha uyanık olmamız gerekiyor.

PEKİ MUTFAĞIMIZA PİRİNÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDECEĞİZ?

Market rafının önüne geçtiğinde kendini korumak için şu küçük alışkanlıkları edinebilirsin:

Paketin Arkasını Okuma Huyu Edinin: Sadece markanın süslü ön yüzüne bakma. Arka etikette "Menşei" kısmına bak. Nerede üretildiği, hangi firmaca ithal edildiği ve parti (lot) numarası açıkça yazıyor mu?

Yerli Üretime Şans Ver: Kendi toprağımızın, Trakya’nın, Karadeniz’in, Balıkesir’in yerli basmati veya baldo pirinçlerini tercih etmek her zaman daha izlenebilir ve güvenli bir seçenek.

Şüpheli Derecede Ucuzsa İki Kez Düşün: Kaliteli ve tüm analizleri yapılmış bir gıdanın belli bir maliyeti vardır. Piyasa ortalamasının çok altında, sadece "beyaz ve ucuz" diye satılan isimsiz paketlere şüpheyle yaklaş.

Mutfakta Küçük Bir İpucu: Hangi pirinci kullanırsan kullan, pişirmeden önce bol suyla birkaç kez yıkamak ve ılık suda bekletip o suyu dökmek yüzeysel nişastayı ve olası kalıntıları azaltmak için her zaman iyi bir mutfak alışkanlığı.

Sağlık gerçekten sofrada başlıyor dostlar. Parlatılmış, ambalajı süslenmiş ama geçmişi belirsiz gıdalar yerine; ne yediğimizi bildiğimiz, etiketi şeffaf ürünleri seçmek kendimize ve ailemize borcumuz.