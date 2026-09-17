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Halk TV Spor "Aziz Yıldırım şampiyon yapacak" dedi sırrı ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer

"Aziz Yıldırım şampiyon yapacak" dedi sırrı ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer

Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk, katıldığı etkinlikte "Aziz Yıldırım bizi şampiyon yapacak" dedi, sırrı ortaya çıktı. Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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"Aziz Yıldırım şampiyon yapacak" dedi sırrı ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk, Fenerbahçeli Kadınlar Derneği'nin Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği gecede bir konuşma yaparak "Aziz Yıldırım bizi şampiyon yapacak" dedi, sırrı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin 2 sürpriz transfer yapacağı belirtildi.

"Aziz Yıldırım şampiyon yapacak" dedi sırrı ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer - Fotoğraf: 2
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Göktürk, şu ifadeleri kullandı: "Yönetim Kurulumuz seçileli henüz 100 gün civarında oldu. Yani yaklaşık 3 ayı henüz doldurduk. Seçimden önce Sayın Başkanımıza çağrı yaptık ve 12 yıllık şampiyonluk hasretinin son bulması için tecrübeli bir isme ihtiyacımız vardı ve yakın tarihimizin en tecrübeli ismi olan Sayın Aziz Yıldırım’ı göreve davet ettik ve kaotik bir dönemde kendisi göreve geldi. 4 yılda dört kez seçim var. Çok ciddi bir ekonomik ve sportif başarısızlığın ardından 12 yıl şampiyon olamamış Fenerbahçe’nin 4 yılda dört kez üst üste seçime girdiği bu ortamda elini taşın altına koydu, hatta kendi tabiriyle elini, gövdesini taşın altına koydu. Allah razı olsun kendisinden."

"Aziz Yıldırım şampiyon yapacak" dedi sırrı ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer - Fotoğraf: 3
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"Ben Sayın Aziz Yıldırım’a güveniyorum. Biz Sayın Aziz Yıldırım’a güveniyoruz. Bizi şampiyon yapacağına inanıyoruz. Dolayısıyla lütfen desteğinizi esirgemeyin. Kendisi yakın tarihimizin en başarılı, en tecrübeli ismidir. O gün yaptığım çağrıda da bunu söylemiştim. 41 yıldır Fenerbahçe 8 kez şampiyon olmuş. Bunun 20 yılının 6 şampiyonluğu Sayın Aziz Yıldırım dönemindedir, geri kalan 21 yılda da sadece 2 şampiyonluk vardır. Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım’ın olmadığı 21 yıl içerisinde sadece 2 kez şampiyon olabilmiştir. Biz kendisine güveniyoruz, kendisini destekliyoruz, kendisiyle birlikte şampiyon olacağımıza inanıyoruz."

"Aziz Yıldırım şampiyon yapacak" dedi sırrı ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer - Fotoğraf: 4
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"Fenerbahçe zaten umuttur, kendisi umuttur. 12 yıl şampiyon olamayız ama yine ‘o sene bu sene’ diye kendimizi umutlandırırız, güveniriz, bir lider seçeriz ve yolumuza devam ederiz. Başarısız oluruz, düşeriz. Yine ayağa kalkarız, yolumuza devam ederiz. Dolayısıyla hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayalım. Sezonun daha başındayız. Fenerbahçe yakın tarihinin en başarılı, tecrübeli başkanıyla beraberiz. Kendisiyle birlikte şampiyon olacağımıza inanalım, güvenelim.”

"Aziz Yıldırım şampiyon yapacak" dedi sırrı ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer - Fotoğraf: 5
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Barış Göktürk'ün açıklamasının ardından çarpıcı transfer iddiaları ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerin ara dönemde 2 sürpriz transfere imza atmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

"Aziz Yıldırım şampiyon yapacak" dedi sırrı ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer - Fotoğraf: 6
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Fanatik'teki habere göre; ilk isim Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu. Kongre öncesi adaylardan Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını açıklamıştı. Ara transfer için ismi yeniden gündeme geldi. Haberde, 10 kişilik yabancı kontenjanı dolu olduğu için Inter forması giyen 32 yaşındaki futbolcunun yönetimin listesinde ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

"Aziz Yıldırım şampiyon yapacak" dedi sırrı ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer - Fotoğraf: 7
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Sarı lacivertlilerin istediği diğer ismin de İngiltere'de Brighton forması giyen Yasin Ayari olduğu belirtildi. İsveç Milli Takımı'nda da oynalan Ayari, orta sahada görev yapıyor. 22 yaşındaki futbolcunun TFF'nin yabancı kuralına uyduğu belirtildi.

"Aziz Yıldırım şampiyon yapacak" dedi sırrı ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer - Fotoğraf: 8
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Sarı lacivertli yönetimin kulüplerindeki sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan 2 futbolcuyu da ara transferde uygun bonservis bedelleriyle takıma katmayı planladığı da haberde yer aldı.

Fenerbahçe Transfer Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
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