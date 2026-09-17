"Aziz Yıldırım şampiyon yapacak" dedi sırrı ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer

2 8

Göktürk, şu ifadeleri kullandı: "Yönetim Kurulumuz seçileli henüz 100 gün civarında oldu. Yani yaklaşık 3 ayı henüz doldurduk. Seçimden önce Sayın Başkanımıza çağrı yaptık ve 12 yıllık şampiyonluk hasretinin son bulması için tecrübeli bir isme ihtiyacımız vardı ve yakın tarihimizin en tecrübeli ismi olan Sayın Aziz Yıldırım’ı göreve davet ettik ve kaotik bir dönemde kendisi göreve geldi. 4 yılda dört kez seçim var. Çok ciddi bir ekonomik ve sportif başarısızlığın ardından 12 yıl şampiyon olamamış Fenerbahçe’nin 4 yılda dört kez üst üste seçime girdiği bu ortamda elini taşın altına koydu, hatta kendi tabiriyle elini, gövdesini taşın altına koydu. Allah razı olsun kendisinden."