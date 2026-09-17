17 Eylül burç yorumları: Chiron yeniden Koç’ta, Cesaret ve toparlanma dönemi başlıyor

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Chiron bugün yeniden Koç burcuna dönüyor. Haziran ayında Boğa burcuna geçen Chiron, 3 Ağustos’ta geri hareketine başlamıştı. Şimdi retro hareketini sürdürürken son kez Koç burcuna dönüyor.

Chiron, 6 Ocak 2027’de geri hareketini tamamlayarak yeniden ileri hareketine başlayacak. Koç burcundaki geçişini 14 Nisan 2027’ye kadar sürdürecek. Bu tarihte yeniden Boğa burcuna geçecek ve burada kalıcı olarak ilerleyecek.

Bu süreçte Chiron’un Koç burcundaki geçişiyle bağlantılı bazı konuların tamamlanması ve geride kalan işlerin toparlanması gündeme gelebilir.

Bugün Ay ise Yay burcunda. Yay burcundaki Ay’ın enerjisi spontane, geleceğe dönük ve cesur bir yapıyı öne çıkarıyor. Ay’ın Merkür, Satürn ve Jüpiter ile uyumlu açıları, bu enerjinin yapıcı şekilde kullanılmasını kolaylaştırıyor.

Bugün özellikle neyin doğru, adil ve hakkaniyetli olduğu daha fazla önem taşıyor.