Galatasaray'da Trabzonspor deplasmanı öncesi tüm gözler Victor Osimhen'in sağlık durumuna çevrildi.

Başakşehir maçında sağ kasığından sakatlanan Nijeryalı golcünün bu kritik randevuda forma giyip giymeyeceği, cuma günü yapılacak son değerlendirmeyle birlikte kesinlik kazanacaktı. Ancak Okan Buruk'un son talimatı ortaya çıktı.

İKİ MAÇLIK KAYIP

Sakatlığı sonrasında Sporting Lizbon ve Kocaelispor karşılaşmalarında forma giyemeyen Osimhen, bu süreçte takımına iki maç boyunca yalnız bıraktı. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, oyuncunun geri dönüş tarihini ilk günden itibaren net bir şekilde belirlemişti: Trabzonspor deplasmanı.

Edinilen bilgilere göre kulüp içindeki planlamada bu tarih konusunda herhangi bir revizyona gidilmedi. Osimhen'in tedavi süreci yoğun bir şekilde devam ederken, sağlık ekibi oyuncunun durumunu gün gün takip ediyor. Yıldız futbolcuya önümüzdeki günlerde çeşitli testler uygulanacağı, çıkacak sonuçlara göre nihai kararın verileceği belirtilirken sıcak bir gelişme yaşandı.

KESİNLİKLE RİSK ALINMAYACAK

Galatasaray cephesinde en çok üzerinde durulan nokta, sakatlığın daha ciddi bir boyuta taşınmasının önüne geçmek. Bu nedenle Osimhen'in sahaya çıkma konusundaki kişisel isteği de karar sürecinde değerlendirmeye alınacak, ancak Okan Buruk'un talimatıyla herhangi bir risk teşkil eden bir sağlık tablosunda oyuncunun sahaya sürülmeyeceği ifade ediliyor.

KASIK SAKATLIKLARINDA STANDART SÜREÇ

Futbolda kasık bölgesi sakatlıkları, iyileşme sürecinin bireyden bireye farklılık gösterdiği ve erken dönüşlerde nüksetme riskinin yüksek olduğu bir sakatlık türü olarak biliniyor. Bu nedenle kulüplerin sağlık ekipleri genellikle oyuncunun ağrı seviyesini, hareket açıklığını ve antrenmandaki tepkisini birlikte değerlendirerek karar veriyor. Galatasaray'ın da benzer bir protokolü izleyerek son günlere kadar net bir açıklama yapmaktan kaçınması bu standart yaklaşımla örtüşüyor.