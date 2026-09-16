Galatasaray ile Trabzonspor arasında gerilim: Bize yanlış yaptılar

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçmişte yaşanan transfer tartışmasına ilişkin Galatasaray'a göndermede bulundu. Kulüpler arası ilişkilerde belirli bir centilmenlik anlayışını benimsediklerini vurgulayan Doğan, yaşanan gerginliğin nedenini açık şekilde ortaya koydu.

"HAKLIYDIK, ONLAR DA BUNU BİLİYOR"

Geçmişte yaşanan transfer sürecinde Galatasaray'ın usule aykırı bir hareket içine girdiğini savunan Doğan, bu durumu kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmediklerini belirtti. Kendi haklılıklarına olan güvenini yineleyen başkan, karşı tarafın da bu gerçeğin farkında olduğunu ima etti.

Doğan, kulübünün transfer politikasında izlediği yöntemi de detaylandırdı ve "Galatasaray bize transferde bir yanlış yaptı, biz de çıkıp söyledik. Haklıydık, onlar da biliyor. Onun dışında bizim kimseyle kavgamız asla olmaz. Durup dururken biz gidip bir şey yapmıyoruz. Kimsenin oyuncusuna bu anlamda talip olmuyoruz veya birinin anlaştığı bir oyuncuya gidip bu konuda arkadan iş çevirmiyoruz. Bizim de talip olduğumuz oyuncular oluyor. Ben kulüp başkanını arayıp kendisinden izin istiyorum; izin verirse görüşüyoruz, vermezse görüşmüyoruz. Trabzonspor bunu yapıyor ve bunu da bekliyor. Galatasaray da öyle bir kulüp değil aslında, orada bir hata yaptılar diyelim. Şu anda bir problemimiz yok. Sadece Galatasaray için söylemiyorum, başka bir kulüp de yarın buna benzer bir şey yaparsa aynı cevabı alır." sözleriyle Dursun Özbek ve yönetimine göndermede bulundu.