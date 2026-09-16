Trabzonspor isyan bayrağını çekti: TFF ve MHK sözleri ortalığı karıştırdı

Trabzonspor MHK'ye karşı isyan bayrağını çekti. Bordo - Mavililerin hakem isyanı büyüyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geride kalan hafta oynanan Gençlerbirliği maçındaki hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi. Her hafta benzer başlıkları konuşmak zorunda kalmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Doğan, bordo-mavili camianın hakem kararlarına dair biriken tepkisini bir kez daha kamuoyuyla paylaştı.

"KIRMIZI KART POZİSYONU GÖZ ARDI EDİLDİ"

Doğan, Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanan tartışmalı pozisyonlara dikkat çekerek işaretlenmesi gereken bir kırmızı kart durumunun atlandığını, buna karşın sarı kart cezası bulunan oyuncuların sahada kaldığını savundu. Trabzonspor maçlarında hakemlerin adeta farklı bir gözle karar verdiğini iddia eden başkan, bu durumun tesadüf olamayacak sıklıkta tekrarlandığını vurguladı.

GENÇ HAKEM ATAMALARINA TEPKİ

Açıklamasında MHK'nin atama politikasına da değinen Doğan, bordo-mavili takımın maçlarına sıklıkla deneyimsiz hakemlerin görevlendirildiğini öne sürdü. Bu durumu bir çeşit "deneme" olarak nitelendiren başkan, sert bir üslupla tepkisini ortaya koydu.

TFF İLE MHK ARASINDA AYRIM

Doğan, federasyonun genel iyi niyetini sorgulamadığını ancak MHK'nin uygulamalarıyla TFF'nin yaklaşımı arasında fark gördüğünü belirtti. Sahaya yansıyan sonuçların sürekli Trabzonspor aleyhine çıkmasının, kulüp cephesinde ciddi bir güven sorunu yarattığını söyledi.

PENALTI POZİSYONUNA TEPKİ: "VAR NEREDE?"

Gençlerbirliği maçında penaltı beklenen bir pozisyona da değinen Doğan, "Hakemler için ciddi bir uğraş var. Çok ciddi uğraşıyorlar ancak TFF ile MHK arasındaki uğraşın farklı olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için sahaya yansıyan sonuç kötü. Neden hep Trabzonspor maçları? İsim vermeyeyim ama diğer takımların maçlarında neden olmuyor? Bir penaltı pozisyonu var. Nasıl görmüyorsun? VAR nerede, VAR'daki nasıl görmüyor? Gözün varsa göreceksin. Görmüyorsan, görmek istemiyorsun. Her sene böyle devam ediyor, sonra bir hakemin başı yanıyor." dedi.

"DERDİMİZ YOK"

Ertuğrul Doğan sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim kimseyle bir derdimiz yok. Doğru kararlar verildiğinde her zaman hakem camiasının arkasında oluruz. Çok fazla girmek istemiyorum; maç öncesinde sevk edilmek istemiyorum. MHK'nin işini daha doğru yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunu sadece Trabzonspor için söylemiyorum, kimseye yapılmasın. Federasyonun niyetinin iyi olduğuna dair hiçbir tereddüdüm yok ancak ortaya çıkan sonuç Trabzonspor için hep hatalı. Artık bu iş dursun."