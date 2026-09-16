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Halk TV Spor Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber! Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu

Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber! Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber. Sarı lacivertlilerin ara dönemdeki ilk transferi de belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber! Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe, sezona beklenmedik puan kayıplarıyla girdi. 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan, 2 maçı ise kaybeden sarı lacivertliler lider Galatasaray'ın 6, ikinci sıradaki Beşiktaş'ın ise 5 puan gerisine düştü ve 11. sıraya kadar indi.

Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber! Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 2
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Artık puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Süper Lig'de 6. hafta maçında Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Pazar günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşma Kadıköy Chobani Stadı'nda oynanacak.

Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber! Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 3
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Karşılaşma öncesi Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber geldi. Sabah'taki habere göre teknik direktör İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye çekmeyi düşündüğü belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber! Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 4
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Gaziantep FK maçında Kante - Guendouzi - İsmail Yüksek üçlüsünü yan yana oynatan Kartal'ın bu sistemden de vazgeçeceği, sayıyı ikiye indireceği, Nene'yi de görevlendireceği ileri sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber! Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 5
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İsmail Kartal'ın çift forvetli sisteme döneceği ve Lukaku ile Vedat Muriç'i birlekte görevlendireceği iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber! Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 6
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Fenerbahçe'nin ara dönem için ilk transferi de belli oldu. Fotomaç'taki habere göre sarı lacivertliler İngiltere'nin Brighton takımında oynayan Yasin Ayari ile ilgileniyor.

Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber! Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 7
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yasin Ayari'nin satışına sıcak bakan Brighton'un teklif beklediği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber! Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 8
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İsveç Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu TFF'nin U23 kuralına da uyuyor.

Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber! Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 9
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Tunus ve Fas asıllı olan Yasin Ayari, İsveç'te doğdu. Ayari, orta sahada 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Fenerbahçe Transfer Kerem Aktürkoğlu İsmail Kartal
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