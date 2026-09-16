Son Dakika | Bahçeli'nin Mansur Yavaş açıklamasına YENİ Parti'den ilk tepki

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında bir gazeteci, YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Mansur Yavaş hakkındaki sözlerini sordu. Başarır, Yavaş’ın başarılı bir belediye başkanı olduğunu belirterek iktidara yakın yayın organlarının da onu sık sık gündeme getirdiğini söyledi. Başarır, belediye başkanlarının hizmetlerinin ise yeterince konuşulmadığını ifade etti.

Yavaş’ın gündemde olmasının halktaki karşılığıyla ilgili olduğunu savunan Başarır, özel bir tanıtım çalışması yapıldığı iddiasına şu yanıtı verdi:

"Ama bunu özel olarak siz mi yapıyorsunuz, Mansur Bey mi yapıyor derse; hayır, hayır böyle bir şey yok."

"MANSUR BEY EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Başarır, tartışmanın odağında ekonomi olması gerektiğini söyledi. Mazot fiyatları, emekli maaşları ve asgari ücreti hatırlatan Başarır, Yavaş’ın geleceğine ilişkin de açıklamada bulundu.

"Mansur Bey'in görevini yaptığını, polemiğe girmediğini, tartışmalara girmediğini görüyorum. Yeri ve zamanı geldiğinde siyasi geleceği ile ilgili de en doğru kararı kendisi verecektir." diyen Başarır, tam olarak şöyle yanıt verdi:

"Öncelikle teşekkür ediyorum tabii Mansur Yavaş gibi başarılı bir belediye başkanını bu kadar ciddiyetle takip ettiği için Sayın Genel Başkan'ın. Ama Mansur Yavaş'ı sürekli olarak iktidar kanalları da gündeme getiriyor. Belediye başkanlarımızın yaptıkları hizmetleri, halka dokunuşları konuşulmuyor. Ayrıca bir siyasetçinin eğer gündemdeyse, eğer başarılıysa, eğer halkta bir karşılığı varsa istesen de istemesen de bir şekilde PR'ı yapılıyor. Ama bunu özel olarak siz mi yapıyorsunuz, Mansur Bey mi yapıyor derse; hayır, hayır böyle bir şey yok.

Tam da aslında bugünkü konunun özeti burada. Türkiye'nin gündemi Mansur Yavaş'ın ziyareti mi? Türkiye'nin gündemi Mansur Yavaş'ın durumu mu? Yeni partinin olmadık tartışmalar içine sokulması mı? İşte 3 haneli mazot fiyatları mı, emekli maaşı mı, asgari ücret mi? Yani bence konuyu şöyle bitirebilirdi Sayın Genel Başkan; "Evet Mansur Yavaş'ı, Yeni Parti'yi medyada bunları konuşmayın, biraz ekonomiyi konuşun" diyebilirdi. O yüzden ben Mansur Bey'in görevini yaptığını, polemiğe girmediğini, tartışmalara girmediğini görüyorum. Yeri ve zamanı geldiğinde siyasi geleceği ile ilgili de en doğru kararı kendisi verecektir."