Bahçeli Mansur Yavaş için birisini görevlendirdi! Erdoğan'ın seçim sözlerini yorumladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bazı televizyon programlarında Mansur Yavaş’ın gündeme getirilmesinden rahatsız olduğu ve bu programların takip edilmesi için bir kişiyi görevlendirdiği aktarıldı.

Bahçeli ile görüşen gazeteci Ceyhun Bozkurt'ın aktardıklarına göre Bahçeli’nin, görevlendirdiği kişiden programlarda Mansur Yavaş’ın isminin kaç kez geçtiğini saymasını istediği, bir programda 50’nin üzerinde Yavaş ismi tespit edildiği belirtildi. Bahçeli’nin bu yayınları, "PR" ve "algı" çalışması olarak değerlendirdiği ve İmralı Süreci'nin geri plana itildiğini söylediği aktarıldı.

"BİR ARKADAŞI ÇAĞIRDIM DEDİM Kİ..." "Bir de Mansur Yavaş'a geldi konu, muhalefetin yine tavrından. Özellikle de muhalefet medyası olarak algıladığım, yanlış da algılamış olabilirim ama şöyle söyledi; isimlerini vermeyeceğim 3-4 tane televizyon kanalı dedi. Benim anladığım tabii ki muhalefet medyasını algıladım ama belki de bilmiyorum yani Mansur Yavaş'ı konuşmak isteyen başka yayın organlarını kastetmiş de olabilir bilmiyorum. Burada o da benim eksikliğim olsun, yani o soruyu sormadım muhalefet medyası mı, diğer medya mı, sormadım. Ama algıladığım o yani, muhalefet medyası dedi. Terörsüz Türkiye hedefini, bu muhalefet, 3-4 tane yayın organı Terörsüz Türkiye hedefini vatandaşa anlatması, güvenlik meselelerine yoğunlaşması önemliyken, gerekirken, yani bunların detaylarını aktarması gerekirken, çok önemli meseleleri sabahtan akşama kadar önce Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi Mansur Yavaş demeye başladılar dedi. Resmen dedi açık açık PR yapıyorlar dedi bazı gazeteciler orada çıkan, program yapanlar falan filan dedi. Geçenlerde bir arkadaşı çağırdım dedi. Dedim ki; o kanalları, o programları izle, kaç defa Mansur Yavaş dediklerini ismini söylüyorlar, sayın dedim dedi. Bir arkadaşı çağırdım, görevlendirdim. Bir programda saydılar dedi, 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikredilmiş o programda. Sadece bir program özelinde. Sadece o program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikredilmiş. Diyor ki, bir algı oluşturmaya çalışıyorlar, bir PR yapıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, bir beklenti oluşturmaya çalışıyorlar. Kendilerine göre belki bir dizayn yapıyorlar. Belki ileride oy bile vermeyecekler ama beklenti oluşturup olumsuz bir durumda kitleyi psikolojik olarak olumsuz etkileyecekler dedi. Bu yapılan yanlış dedi."

ERDOĞAN'IN SEÇİM SÖZLERİ

Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'yaklaşan seçimler' sözlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Bahçeli, 14 Mayıs 2028’de yapılması planlanan seçimlerin öncesinde seçimlerin yenilenmesinin gündeme gelebileceğini, bunun 'erken seçim' olarak tanımlanmaması gerektiğini ifade etti.

"ÜÇ HİLALİN İKİSİ TAMAMLANDI ŞİMDİ ÜÇÜNCÜ HİLAL KALDI"

MHP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aday olarak gördüğünü belirten Bahçeli, Erdoğan’ın 2018 ve 2023 seçimlerini kazandığını hatırlatarak “üç hilalin ikisini tamamladı, şimdi üçüncü hilal kaldı” ifadelerini kullandı.