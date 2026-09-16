Resmen duyurdular: Tüm vatandaşlara 1 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kültür ve sanata erişimi demokratikleştirecek devrim niteliğinde bir karara imza attı.

RESMEN 1 TL OLDU

Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tüm vatandaşların kolayca keşfedebilmesini sağlamak amacıyla alınan bu karar kapsamında, İBB'ye bağlı müzelerin giriş ücretleri öğrenci ve tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sembolik bir rakam olan 1 TL'ye düşürüldü.

İBB yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kültürün ve sanatın toplumun her kesimine ulaşmasının temel bir "kent hakkı" olduğunu vurguladı.

TAM 10 FARKLI LOKASYONU KAPSIYOR

Teklif edilen bu yeni tarife, aralarında İstanbul Sanat Müzesi (Haliç), Taksim Cumhuriyet Müzesi, Aşiyan Müzesi, Hisar Müzesi (Anadolu Hisarı) ve Tekfur Sarayı Müzesi gibi kentin önemli kültürel miras alanlarının bulunduğu 10 farklı lokasyonu kapsıyor.

Bu tarihi adım, Türkiye'deki diğer belediyeler için de ilham verici bir örnek oluştururken,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan yaptığı açıklamada, "Kültüre erişimi bir ayrıcalık değil kent hakkının bir parçası olarak görüyor; İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait müzelerin kapılarını tüm öğrencilerimize ve yurttaşlarımıza 1 TL yapıyoruz." dedi.