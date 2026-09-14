İmamoğlu duyurdu: Öğrenciye 1 TL olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gençlere yönelik 8 milyar 780 milyon TL'lik tarihi destek paketini duyurdu.

ÖĞRENCİ ABONMANI 1 TL OLACAK

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı paket kapsamında 21 Eylül'den itibaren İBB tarihinde ilk kez ilk öğrenci abonmanı 1 TL olacak.

20 BİN ÖĞRENCİ EVİNE FATURA DESTEĞİ VERİLECEK

Ayrıca 20 bin öğrenci evine 3 ay boyunca 7 bin 500 TL’ye kadar fatura desteği ve 20 bin öğrenci evine 12 bin 500 TL “Evine Hoş Geldin” desteği verileceği de açıklandı.

"9 MİLYARLIK BÜTÇESİYLE TARİHE GEÇMİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyemiz liyakatli kadroları ile şehrimize hizmet etmeye devam ediyor.

7,5 yıldır “İstanbul Modeli” hemşehrilerini hiç yalnız bırakmadı. En zor anında hep yanında oldu.

Bugün açıklanan İBB Öğrenci Destek Paketi 9 milyarlık bütçesiyle tarihe geçmiştir.

Geçim sıkıntısının çok büyük olduğu bu dönemde; gençlerimiz, çocuklarımız İBB’nin elini omuzlarında hissedecek."