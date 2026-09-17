New York'ta insanların kuyrukta beklediği 60 dolarlık ekmeğin sırrı ne?

Dünyanın en pahalı metropollerinden biri olan New York, en temel gıda maddesini lüks bir tüketim nesnesine dönüştüren yeni bir trendle çalkalanıyor. Kentin gözde semtlerinden SoHo’da kapılarını açan "Rye" adındaki fırın, etiketindeki fiyatla görenleri hayrete düşürüyor. Yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki ekşi mayalı çavdar ekmeğinin somunu tam 60 dolara satılıyor. Sıra dışı olan ise bu yüksek fiyata rağmen fırının önünde gün boyu uzun müşteri kuyruklarının oluşması.

AVUSTURYA TRADİSYONU SOHO SOKAKLARINDA

Fırının arkasında Avusturyalı fırıncı Martin Auer yer alıyor. Graz kentinde aile işletmesi olarak kurulan ve bugün üçüncü kuşak tarafından işletilerek 40’tan fazla şubeye ulaşan Auer ailesi, kendine özgü fırıncılık geleneklerini ve özel lezzetlerini New York’a taşımaya karar verdi. İşletme, geleneksel çavdar ekmeğini sade sunmanın yanı sıra balık yumurtası, çikolata kreması veya frenk soğanı ezmesi gibi gurme eşlikçilerle dilimlenmiş olarak da servis ediyor.

FİYAT TARTIŞMASI VE GEREKÇELER

Tek bir somun ekmeğe 60 dolar istenmesi sosyal medyada ve yerel basında geniş çaplı bir tartışma başlattı. Fırın yönetimi ise bu tepkileri anlayışla karşıladıklarını belirtmekle birlikte fiyat politikalarının gerekçesiz olmadığını savunuyor.

Kurucunun oğlu Tim Auer, gelen eleştirilerin büyük bir kısmının büyük şehir yaşamının maliyet dinamiklerine uzak kişilerden geldiğini ifade ediyor. Auer’e göre bu fiyatın arkasındaki ilk büyük neden, fırının yer aldığı SoHo semtindeki astronomik dükkan kiraları ve işletme giderleri. Fiyatı tırmandıran ikinci temel unsur ise ekmeğin üretiminde kullanılan hammaddelerin tamamının yurt dışından özel olarak ithal edilmesi.

PİYASA STANDARTLARININ ÇOK ÜZERİNDE

İthal hammadde ve yüksek kira gerekçelerine rağmen 60 dolarlık fırın ürünü New York standartlarına göre bile oldukça fahiş değerlendiriliyor. Şehirdeki ortalama bir markette standart ekmek birkaç dolara temin edilebilirken, butik fırınlarda el yapımı ekşi mayalı özel ekmekler genellikle 20 doların altında alıcı buluyor. Bu durum, Rye'ın ürettiği çavdar ekmeğini en yakın el yapımı alternatiflerinden bile en az üç kat daha pahalı kılmaya yetiyor.

Uluslararası bir kıyaslama yapıldığında da tablo oldukça çarpıcı:

Ancak ne yükselen itirazlar ne de rakiplerine kıyasla uçurum yaratan fiyat etiketi meraklı müşterileri durdurabiliyor. SoHo'daki fırının önünde her geçen gün uzayan kuyruklar, ekşi mayalı bu çavdar ekmeğini New York’un en çok konuşulan ve talep gören sıra dışı lüks tüketim ürünlerinden biri haline getirmiş durumda.