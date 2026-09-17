40 kişilik köyde bedava ev ve iş veriliyor! Başvurular başladı

Nüfusu yalnızca yaklaşık 40 kişiye kadar gerileyen küçük bir köy, yeni sakinlerini çekmek için dikkat çeken bir uygulama başlattı. Kalıcı olarak yerleşmeyi kabul eden özellikle çocuklu ailelere ücretsiz ev ve düzenli çalışma imkanı sunuluyor.

Nüfus kaybıyla mücadele eden köyde, yeni ailelerin yerleşmesi ve köy yaşamının yeniden canlanması hedefleniyor.

Küçük köy, İspanya’nın Soria ilinde bulunan Arenillas. Yerel yönetim ile Arenillas Kültür Derneği tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yeni bir aile için belediyeye ait bir ev yenilenerek kullanıma hazır hale getirildi.

40 KİŞİ KALDI, KÖY YENİ AİLELER ARIYOR

İspanya’nın birçok kırsal bölgesinde olduğu gibi Arenillas da yıllar içinde nüfus kaybı yaşadı. Gençlerin eğitim ve iş olanakları nedeniyle büyük şehirlere yönelmesi, küçük yerleşimlerde nüfusun azalmasına neden oldu.

Arenillas’ta da benzer bir süreç yaşanırken programla köyde sürekli ikamet edecek yeni ailelerin sayısının artırılması ve mevcut topluluk yapısının devam ettirilmesi amaçlanıyor.

BEDAVA EV VERİLECEK, KARŞILIĞINDA ÇALIŞMA İMKANI SUNULACAK

Programa kabul edilen aileye yenilenmiş ve donanımlı bir belediye konutu ücretsiz olarak tahsis edilecek. Bunun yanı sıra aileye köyde çalışma imkanı da sağlanacak.

Yeni sakinlerin bina bakımı ve benzeri işlerde görev alması planlanıyor. Köyün önemli sosyal alanlarından biri olan yerel barın işletilmesi de çalışma seçenekleri arasında bulunuyor.

ÇOCUKLU AİLELER ÖNCELİKLİ OLACAK

Programda özellikle okul çağında çocuğu bulunan ailelere öncelik veriliyor. Böylece yalnızca köyün nüfusunun artırılması değil, çocukların ve ailelerin oluşturduğu canlı bir sosyal ortamın yeniden kurulması hedefleniyor.

Çocukların eğitim hayatının sürdürülebilmesi için yakındaki okullara ücretsiz servis hizmeti sunulacağı belirtiliyor. Köyde internet bağlantısının bulunması da ailelerin günlük yaşamını kolaylaştıran imkânlar arasında yer alıyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI: BEKLENENDEN FAZLA GELDİ

Ücretsiz ev ve iş imkanının duyurulmasının ardından Arenillas’a yönelik ilgi kısa sürede arttı. İspanya’nın farklı bölgelerinden ailelerin yanı sıra Latin Amerika ülkelerinden de çok sayıda kişinin program hakkında bilgi aldığı ve başvuru yaptığı bildiriliyor.

Başvurular değerlendirilirken adayların yalnızca konut ihtiyacına değil, Arenillas’ta kalıcı olarak yaşama ve köyün sosyal hayatına katılma isteğine de önem verilecek.

AMAÇ SADECE EVİ DOLDURMAK DEĞİL

Arenillas’ın uygulaması, nüfus kaybıyla mücadele eden küçük yerleşimlerin yeni sakinleri çekmek için geliştirdiği yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Köy yönetimi, yeni ailelerin yerleşmesiyle birlikte nüfusun zaman içinde artmasını ve sosyal hayatın yeniden hareketlenmesini hedefliyor.

KÜÇÜK KÖY GELECEĞİNİ YENİ AİLELERDE ARIYOR

Köyde başlatılan programın gelecekte daha fazla ailenin bölgeye yerleşmesine katkı sağlaması bekleniyor. Böylece yalnızca boş kalan konutların değerlendirilmesi değil, küçük yerleşimin geleceğinin güvence altına alınması da amaçlanıyor.