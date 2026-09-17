Son Dakika | Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı hakkında karar

Tera Portföy'e yönelik inceleme ve tedbirlerin ardından Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Karar, şirketin yönettiği yatırım fonlarına ilişkin alınan SPK tedbirlerinin sonrasında geldi.

NE OLMUŞTU?

Trilyon liraya yaklaşan portföy büyüklüğünü yöneten Tera Portföy'de yaşanan sert piyasa hareketlerinin ardından şirketin bazı fonlarında likidite sorunu gündeme geldi. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada grubun planlı ve organize bir spekülatif saldırıya maruz kaldığını öne sürmüştü.

Tezmen, yaşanan sorunun şirketin belirli fonlarında ortaya çıkan geçici bir likidite sıkıntısından kaynaklandığını belirtmiş ve gerekli önlemlerin alındığını açıklamıştı. Tezmen'in açıklaması sosyal medyada tepki çekmişti.

SPK'nın fonlara yönelik işlem kısıtlamaları ve İbrahim Bekçi hakkında aldığı yaptırım kararının ardından, bu kez Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması Tera grubuna ilişkin süreçte yeni gelişme oldu.